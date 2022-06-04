السر في تسريحة الشعر.. امرأتان تهرّبان مخدرات بطريقة غير مسبوقة





أوقفت سلطات مطار توكومن الدولي في بنما، أمس، امرأتين كولومبيتين كانتا تعتزمان تهريب كمية من الكوكايين إلى إسبانيا من خلال إخفائها تحت شعرهما المستعار، على ما أفادت النيابة العامة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وكانت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في بنما زيومارا رودريغيز أعلنت في البداية عن توقيف امرأة كولومبية واحدة كانت في رحلة متجهة إلى مدريد.

واعترضت الشرطة هذه المرأة في المطار بعدما أثارت تسريحة شعرها الشكوك.

وبعد فحصها بالماسح الضوئي (السكانر)، تبيّن لعناصر الشرطة أن المشتبه بها كانت تخفي حبوباً مخدرة في رأسها بين ضفائر شعرها الطبيعي وشعرها المستعار.

وأشارت رودريغيز إلى أن المرأة، التي لم تذكر أي تفاصيل أخرى عنها، حملت تحت شعرها المستعار 68 عبوة أسطوانية سوداء تحتوي على مسحوق أبيض.

وأضافت رودريغيز، في مقطع فيديو نُشر على حساب النيابة العامة على «تويتر»، أن هذا الأسلوب في تهريب المخدرات غير مسبوق في بنما.

وبعد ساعات قليلة، أعلن مكتب المدعية العامة توقيف امرأة ثانية بحوزتها 67 عبوة مخدرات مخبأة تحت شعرها المستعار، وكانت متوجهة أيضاً من كولومبيا إلى إسبانيا.

وأوضحت مصادر في مكتب المدعية العامة أن الموقوفة الثانية كولومبية أيضاً.

البيان