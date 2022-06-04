عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية وحقيقة نصف مليون ريال غرامة





تتبع عيوب وأخطاء الآخرين من السلوكيات السيئة التي تلحق الأذى بفاعلها، وتسبب الأضرار للشخص الضحية، ومن خلال مقالنا هذا سنتحدث عن عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من أمور.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي

قبل الحديث عن موضوع مقالنا الرئيس فإننا نذكر بالضرورة أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي تم إطلاقه والتصديق على مواده احتراما لخصوصيات الآخرين، وكبحا لجماح بعض المتطفلين المتعطشين لتتبع عورات الآخرين.

أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يهدف النظام الذي أعلن عن بدء تطبيقه سنة 1428 هجري إلى تحقيق العديد من الأمور وهي:

حماية الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأمن والأمان للباعة والمشترين وجميع عناصر الحركة التجارية.

المحافظة على الأمن المعلوماتي وإشعار المواطن بأن خصوصيته ومعلوماته في أمن وأمان.

ضبط التصرفات العامة بالشكل الذي يؤدي إلى الحفاظ على الأخلاق العامة وبخاصة في الأماكن المغلقة، كالنوادي والشاليهات وغيرها.

حفظ الحقوق الناتجة عن استخدام الحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

التصوير بدون إذن في السعودية

حذر قسم الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في وزارة الداخلية من ممارسة سلوك التصوير بدون إذن الآخرين، حيث أكد نظام مكافحة جرائم المعلومات المعمول به في البلاد تحذيره الخاص بإساءة استعمال الأجهزة الخلوية التي فيها كاميرا، أو أجهزة التصوير المخصصة لذلك.

أشكال التصوير بدون إذن

يتخذ التصوير بدون إذن الآخرين عدة أشكال، مع العلم أن جزءا يسيرا من تلك الأشكال والصور لا يستدعي إيقاع عقوبة على مرتكبه، ومن تلك التصاوير:

التقاط صور للطبيعة أمام تجمع كبير من الناس، مثل: شاطئ البحر.

أخذ صورة للمارة في الشوارع العامة.

التقاط الصور للباعة أو المتجولين في المراكز التجارية والنوادي الرياضية وغيرها من الأماكن المغلقة.

عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية

حذرت السلطات المحلية من مسألة تصوير الآخرين بدون إذنهم أو إساءة استعمال الهواتف أو الأجهزة التي فيها خاصة التصوير عبر الكاميرا، ومما جاء بخصوص عقوبة هذا السلوك غير الأخلاقي أنه يحكم على مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبحد أدنى أسبوعين وذلك حسب طبيعة الشيء الذي تم تصويره.

كما أنه في حالة تكرار السلوك نفسه أو عدم الاعتبار بالسجن لفترة محددة، فإنه يتم تزويد مدة الاعتقال حتى تصل سنة كاملة، بالإضافة إلى ذلك يتم الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في عملية التصوير.

هل يوجد غرامة مالية على التصوير بدون إذن؟

نعم، حيث أكدت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن الشخص الذي يرتكب واحدة من التصرفات التي حددها النظام وفيها مس بخصوصيات الآخرين، فإنه يتم تغريمه بمبلغ مالي يبدأ من 300 ريال ويصل في حده الأقصى نصف مليون ريال.

مع العلم أنه قد يجمع بين عقوبتي السجن والغرامة المالية في الوقت نفسه، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن أغلب الغرامات المالية حول هذا السلوك تكون في متوسط 1000-5000 ريال ونادرا ما يتم تغريم الشخص بمبلغ أكبر من ذلك.

عقوبة التصوير بدون إذن

تصوير المستندات والوثائق البنكية بدون إذن

حذرت جهات المختصة من مسألة الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية للمواطنين عن طريق التصوير خلسة دون إذن لبطاقاتهم الائتمانية أو المصرفية أو أي من الأوراق والمستندات المالية التي فيها بيانات صاحبها السرية، وأكدت أن من يقوم بذلك يجلب لنفسه واحدة من العقوبات الآتية:

قضاء حكم بالسجن فترة زمنية لا تزيد على ستة وثلاثين شهرا.

غرامة مالية لا تزيد على اثنين مليون ريال سعودي.

الجمع بين العقوبتين السابقتين في الحالات التي يكون التصوير لتلك المستندات قد سبب خسارة أو أضرارا بالغة للشخص المستهدف.

متى تكون عقوبة التصوير بدون إذن كبيرة؟

قلنا إن التصوير بدون إذن الآخرين سواء أكان تصويرا لشخصهم أو لمتعلقاتهم الشخصية كالأوراق المالية والمستندات الرسمية يستوجب عقوبة بالسجن وكذلك غرامة مالية أو الجمع بينهما.

أما عن الحالات التي تستوجب نصف الحد الأعلى من العقوبة فهي:

القيام بالتصوير لصالح عصابة أو جماعة منظمة.

استغلال الجاني لمنصبه أو نفوذه وقيامه بالتصوير بدون إذن كالآخرين، كأن يكون الجاني موظفا في المحكمة أو المستشفيات الحكومية، أو حتى في مراكز الدولة المختلفة من خلال قيامه بتصوير المستفيدين أو المواطنين لابتزازهم.

في الحالات التي يكون فيها تغرير وخداع من شخص بالغ عاقل لإيقاع شخص قاصر بالتصوير.

إذا كان مرتكب التصوير قد صدر بحقه أحكام جنائية سابقة في قضايا مشابهة لهذه سواء أكانت الأحكام محلية أم دولية.

هل التحريض على التصوير بدون إذن عليه غرامة؟

نعم، حيث إنه يتم معاملة المحرض والداعم الأساسي لممارسة التصوير بدون إذن وبشكل خاص إن كان هذا الداعم أو المحرض جهة أو جماعة أو منظمة، وذلك بأنه يتم معاملته على النحو الآتي:

معاقبته العقوبة نفسها التي يتم معاقبة مرتكب التصوير، وهي السجن فترة لا تزيد على سنة وكذلك الغرامة المالية بمبلغ لا يزيد على نصف مليون ريال.

المعاقبة بنصف الحد الأعلى بحد أقصى، بمعنى السجن فترة لا تزيد على ستة أشهر أو التغريم المالي بمبلغ لا يزيد على 250000 ريال إن تم التوجيه والتحريض على التصوير ولكن العملية لم تتم أو تلحق ضررا بالمجني عليه.

هل كل تصوير بدون إذن ممنوع؟

لا، حيث أكد القائمون على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن تصوير الجرائم التي تحصل، مثل: تصوير سارق أو المعتدي على الناس في الشوارع أو أي تصوير يساعد الأجهزة الأمنية في ضبط المجرمين ومخالفتهم، فإنه لا يعتبر من التصوير بهدف الإفساد أو الإساءة للآخرين.

متى يعفى مرتكب التصوير بدون إذن؟

شجع القانون على الاعتراف بالجريمة قبل وقوعها أو قبل إلحاق الضرر بالشخص المستهدف، وبالتالي فإنه يحق للمحكمة أن تصدر قرار بالعفو عن مرتكب جريمة التصوير بدون طلب إذن وذلك إن حضر الجاني إلى الجهات المختصة واعترف بارتكابه الجريمة وذلك وفق الشروط الآتية:

أن يكون اعترافه قبل علم الأجهزة الأمنية بالجريمة.

ألا يكون قد وقع ضرر أو أذى على المجني عليه وقت الاعتراف بالجريمة.

أن يؤدي الاعتراف المبكر بالجريمة إلى الكشف عن الأدوات المستخدمة وضبطها.

طرق الإبلاغ عن جريمة التصوير بدون إذن

يمكن الإبلاع عن هذا النوع من الجرائم المعلوماتية الذي فيه إيذاء للآخرين واعتداء على خصوصياتهم بواحدة من الطرق الآتية:

رفع بلاغ إلكتروني من منصة أبشر.

تقديم بلاغ عاجل عبر تطبيق (كلنا أمن).

الاتصال على الرقم 989.

زيارة أقرب مركز شرطة ورفع شكوى إليه.

تقديم بلاغ تصوير عن طريق كلنا أمن

كلنا أمن يعتبر تطبيق معتمد ورسمي تابع لوزارة الداخلية، حيث من خلاله يتم رفع البلاغات ويعتبر رفع البلاغ من تطبيق كلنا أمن بمثابة تقديم بلاغ مباشر في أي مركز شرطة، لذلك يوصى مستخدمو التطبيق بتوخي الدقة في كتابة البيانات.

ويتم رفع البلاغ عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى التطبيق عبر الجوال.

تحديد خانة الجرائم المعلوماتية.

اختيار نوع المخالفة أو الجريمة، وهي تصوير بدون إذن.

كتابة تفاصيل الحادثة.

إرفاق تسجيل صوتي أو فيديو متعلق بالموضوع.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك.

الضغط على إرسال.

تصلك رسالة عبر الجوال تفيد بنجاح تقديم البلاغ، حيث يجري التواصل معكم من الجهات المختصة في فترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله لموضوع عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالغرامات المالية المترتبة على ذلك.

مزمز