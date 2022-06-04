شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة سوداني في (حلقة مديح) متأثراً بعشقه للمصطفى عليه الصلاة والسلام





وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وفاة مواطن سوداني متأثراً بحبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام في حلقة مديح بمدينة كوستي جنوبي السودان.

وأظهر المقطع شيخ سوداني يسقط من على كرسيّه مفارقاً الحياة في الحال، أثناء استماعه إلى المادح عبدالله الحبر، يؤدي من بروق الشيخ حياتي، في إطراء النبي عليه الصلاة والسلام. والتي جاء فيها (بريق الليل جر وسمو وحكم رسمو بعد يالخل ضني جـسمو فلابد من حسمو، حياتي عريبي شوف ظرفو صلاتو على الكحيل طرفو حمالتو عليك ومنصرفو).



ولاقى المقطع تأثراً بالغاً في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، مترحمين على الفقيد، الذي ختم حياته مُحباً للرسول، والمرء مع من أحب.

الخرطوم: (كوش نيوز)