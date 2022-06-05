شاهد بالفيديو.. أمهر وأحرف طفل سوداني..يفعل العجائب بكرة القدم ورواد مواقع التواصل يطالبون السوباط وحازم بتبنيه ورعايته بدلاً من أن يخطفه سماسرة أوروبا





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا طفل سوداني يداعب كرة القدم وقدم بها لمسات ساحرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر الطفل إمكانيات كيرة في السيطرة على الكرة بحرفنة ومهارة كبيرة دفعت البعض لمناداته بماردونا الصغير.

لمشاهدة الفيديو على فيسبوك اضغط هنا

وفي أول ردة فعل طالب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي رئيسي الهلال والمريخ أكبر ناديين بالسودان بضرورة الاهتمام والمحافظة على هذه الكنوز والجواهر.

حيث طالب المتابعون رئيس الهلال هشام السوباط ورئيس المريخ حازم مصطفى بضرورة رعاية الطفل حتى ولو لم يتم تسجيله سيستفيد من المنتخب الوطني السوداني, وذلك خوفاً من أن تصطاده أعين سماسرة أوروبا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين