سرقة «13» هاتفا ذكيا من سكن طالبات بجامعة كردفان والحرس الجامعي يشكك





أورد موقع (كردفانيون) الاخباري خبرا مفاده سرقة عدد (13) هاتفا ذكيا من داخل سكن الطالبات بداخلية عروس الرمال وأورد محرر الخبر الفاتح الحسيني أن اللص تسور الحائط إلى الغرفة (12) وتمكن من سرقة عدد (13) هاتفا ذكيا ومبلغ مالي، لم يحدده الخبر.

وأشار إلى إلى فتح بلاغ بقسم شرطة الأوسط بالأبيض في انتظار ما ستسفر عنه التحريات. دون أن يذكر المحرر توقيت الحادثة او إفادة الحرس أو وممثلي الصندوق القومي للطلاب الجهة المعنية رسميا بذلك بواقع خمسة افراد حراسة بالداخلية (ثلاثة من الصندوق وفردين من الشرطة).

الأمر دفع محرر موقع (سودان برس) إلى استنطاق جهات الاختصاص التي شككت في نعت الجاني ب(اللص) قبل التحري فيما هو محتمل أن تكون (لصة)..!

وقال الاستاذ أحمد سعيد مشرف داخلية عروس الرمال التي تقع وسط مدينة الأبيض أن الحادثة وقعت بالفعل فجر الجمعة 3 /6 / 2022. عقب هطول امطار غزيرة بمدينة الأبيض حيث أبلغت عدد (20) طالبة كل على حدها عن فقدان هواتف ومبالغ مالية وتم فتح بلاغ بقسم شرطة القسم الأبيض شرق غير أن التحريات لم تكتمل لمعرفة الحقائق لتزامن الحادثة مع عطلتي الجمعة والسبت.

وكشف سعيد عن احاطة سور الداخلية الكاملة بالاسلاك الشائكة الأمر الذي يجعل توجيه اصبع الاتهام إلى(لص) او (لصة) سابق لأوانه خاصة ان الحرس ذكر لدى تقفي الاثر عن وجود حذاء نسائي بجانب آخر رجالي.

وأبان أن الداخلية تضم أكثر من ثلاثة ألف طالبة رغم ان سعتها الاستيعابية أقل من ذلك بكثير مما يجعل السكن يزدحم بالطالبات اللائي لا يلتزمن بالتوجيهات اللازمة باغلاق الغرف ليلا في ظل تواجد الحرس بالبوابة فقط مما يجعل كل الاحتمالات واردة.

شبكة سودان ناو