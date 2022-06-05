تعرض نادي الطيران للسرقة وتدوين بلاغ جنائي





كشفت مصادر عن تعرض نادي الطيران المدني للسرقة وعلي إثر ذلك تم تدوين بلاغ جنائي، ونوهت إلى أن أبرز المفقودات شاشات عرض.

ولفتت إلى أن النادي تم تسليمه عبر لجنة إزالة التمكين بوضعه الراهن من الشركة التي ظلت تسيطر عليه لأكثر من عقد من الزمان، ولفتت إلى أن مساعد المدير العام لسلطة الطيران المدني “عماد الحاج” بذل مجهودات كبيرة في عودة النادي الذي استلمه من لجنة إزالة التمكين وقد تم وضع حراسة على النادي إلى حين حسم ملفه بصورة نهائية ليعود إلى موظفي سلطة الطيران المدني وشركات مطارات السودان.

والجدير بالذكر أن لجنة إزالة التمكين كانت قد كشفت عن حدوث تجاوزات في ملف النادي خلال العهد البائد.

الخرطوم:طيران بلدنا