ثاني حادث في يوم واحد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بأميركا





قالت الشرطة، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار بالقرب من حانة في مدينة تشاتانوغا بولاية تنيسي الأميركية.

وذكرت قائدة شرطة تشاتانوغا، سيليست ميرفي، خلال مؤتمر صحفي، أن 14 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، فيما أصيب 3 آخرون أثناء محاولتهم الفرار من مكان الحادث.

وأشارت ميرفي إلى أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فيما توفي شخص ثالث بعد اصطدامه بسيارة.

وأضافت أن 16 من الضحايا كانوا من البالغين وكان أحدهم مراهقا ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة .

وهرع رجال الشرطة إلى موقع الحادث عقب تلقيهم تقريرا عن إطلاق نار في الساعة 2:42 صباحا في شارع ماكالي بالقرب من ملهى ليلي وعثروا على عدة ضحايا. وقالت إن القوات بدأت على الفور في تقديم المساعدة وتأمين مكان الحادث.

وتواجد العديد من القناصة وطالبت ميرفي كل من لديه معلومات حول إطلاق النار بإبلاغها للشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة تعتقد أنها كانت حادثة فردية وليس هناك أي تهديد للسلامة العامة.

وأكدت ميرفي على بدء تحقيق شامل في القضية، مضيفة “سنحاول الوقوف على تفاصيل الحادث، والدوافع التي أدت إليه”.

وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار في يوم واحد في الولايات المتحدة، بعد الأول الذي وقع في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، صباح اليوم، وخلف 3 قتلى و11 مصابا.

سكاي نيوز