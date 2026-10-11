إسرائيل تتأخر جيلين عن مصر.. إلغاء صفقة أباتشي يؤكد تفوق القاهرة العسكري

كشفت وسائل إعلام عبرية عن إلغاء صفقة بقيمة مليار دولار بعد انتهاء الموعد النهائي للتوقيع، وسط اتهامات حادة بين وزارة الدفاع والمالية في تل أبيب حول مخطط التمويل.

وتصاعد الخلاف بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة المالية في إسرائيل على خلفية إلغاء صفقة لشراء مروحيات قتالية من طراز أباتشي، بعد انتهاء الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق دون إتمامه، وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر الصفقة وانعكاساتها على جاهزية الجيش الإسرائيلي.

وكشفت المعطيات أن إسرائيل تستخدم حاليا مروحيات أباتشي قديمة، بينما تمتلك دول في المنطقة بينها مصر والأردن طرازات أحدث، مما يعني بقاء تل أبيب متأخرة عنهما بجيلين كاملين.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية اتهموا وزارة المالية ووزيرها بتسلئيل سموتريتش بالعمل على عرقلة الصفقة، معتبرين أن إلغاءها قد يضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.

وأوضح أحد كبار المسؤولين أن وزارة المالية قامت بمناورة أدت إلى إسقاط الصفقة، مشيرا إلى أن الموعد الأخير لتوقيع الاتفاق انتهى ليل الأربعاء الخميس بعد أن منع وزير المالية إتمام التوقيع.

وأضافت القناة العبرية أن الصفقة تأتي في إطار خطة تسليح أوسع أقرها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيمة تصل إلى نحو 350 مليار شيكل على مدى عشر سنوات، وأن شراء 12 مروحية أباتشي كان يعتبر من أكثر بنود الخطة أهمية وإلحاحا.

وربط مسؤولون أمنيون أهمية الصفقة بدروس هجوم السابع من أكتوبر، مؤكدين وجود إجماع كامل داخل المؤسسة الأمنية على أن الجيش يحتاج إلى مزيد من المروحيات القتالية للتعامل مع عمليات التسلل واسعة النطاق، وأن إلغاءها في ذكرى الهجوم يمثل أمرا رمزيا.

وكانت قد أثارت تصريحات سموتريتش بشأن سيناء انتقادات حادة في مصر، فيما يرى محللون أن التصعيد ضد مصر يرتبط بمزايدات انتخابية وإحباط إسرائيلي من إفشال القاهرة مخططات التهجير والمساس بسيادتها.

وأكد المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الدكتور هاني سليمان، في تصريحات لـ i24NEWS أن تصريحات سموتريتش غير مسؤولة وشديدة الخطورة، وأنها تأتي في إطار المزايدات والدعاية السياسية المرتبطة بالانتخابات، وتعبير عن حالة من الإحباط السياسي جراء فشل المخططات الإسرائيلية.

وردا على سؤال حول غياب رد لفظي حاد من الجانب المصري، أوضح سليمان أن القاهرة تتعامل كدولة مؤسسات قوية ولا تنجر إلى التراشق اللفظي أو المعارك الهامشية. وأكد أن الرد المصري يكون دائما ردا عمليا وميدانيا عبر خطوات ملموسة، كتعزيز التواجد العسكري للتأمين، وتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية في سيناء، بالإضافة إلى رفع كفاءة التسليح.

كما لفت إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية تعكس حالة من الاضطراب والضغوط جراء تعاظم القدرات العسكرية للجيش المصري، مشددا على أن الشارع المصري يقف بوعي وتضامن كامل خلف مؤسسات دولته لدعم استراتيجيتها حيال حماية سيادتها ومواجهة أي تهديدات.

المصدر: i24NEWS + روسيا اليوم