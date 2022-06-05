ضبط شبكة إجرامية متخصصة في ترويج وتوزيع المخدرات





تمكن فريق ميداني مشترك من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وإدارة مكافحة المخدرات بولاية جنوب دارفور من ضبط شبكة إجرامية تنشط في ترويج وتوزيع المخدرات (حشيش ،بنقو ) مكونة من 6 أشخاص وبحوزتهم 18جوال حشيش ،وسلاح جيم 3 ولزومها 118طلق ناري ،و 4 علب قرنوف ،وعربة أفانتي بدون أوراق رسمية ، خزنة أموال ، عربة دفار، 2 عربة لاندكروزر بحي المطار .

وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات لفرعية نيالا تفيد بأن هنالك شخص يقوم بترويج وتوزيع الحشيش (البنقو) بحي المطار ،وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك من المباحث وإدارة مكافحة المخدرات لوضع حد للنشاط الإجرامي للمتهم والإيقاع به ، ومن خلال العمل البحثي الميداني تم تحديد هوية المشتبه به بدقة ومعرفة الموقع الذي يدير منه نشاطه الإجرامي، وبموجب ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مداهمة المنزل بحضور مدير إدارة المباحث ومدير المخدرات. وأسفرت العملية عن توقيف ستة متهمين وبحوزتهم المعروضات المشار إليها. وبناء على ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة الأوسط نيالا وترحيل المعروضات لرئاسة شرطة الولاية.

يذكر أن هذه الضبطية تمت تحت إشراف اللواء شرطة /محمد عبد الله الزين مدير شرطة ولاية جنوب دارفور.

من جانبه وقف الأستاذ بشير مرسال نائب الوالي والأستاذ عباس الجاك المدير التنفيذي لمحلية نيالا على الإنجاز الذي حققته إدارة المباحث والتحقيقات الجنائیة وإدارة مكافحة المخدرات بالولاية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلت في هذه الضبطية الكبيرة والتي سيكون لها تأثيرها الأكبر علي تدمير عقول الشباب بالولاية وقام بتحفيز القوات التي قامت بإنجاز المهمة معنوياً ومادياً.

وكالة سونا