حريق بمصنع للتبغ بالمنطقة الصناعية الخرطوم





تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم من إخماد حريق اندلع بمصنع الأفراح للتبغ بالمنطقة الصناعية الخرطوم.

وبالعودة لتفاصيل الحادث تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه فور تلقي غرفة الطواري بالولاية بلاغاً بنشوب حريق بالمصنع باشرت قوات الدفاع المدني التعامل مع الحريق بالدفع بعدد خمس مركبات إضافة آلى مركبتين تانكر للإمداد وعدد من الآليات.

وقد بذل أفراد الدفاع المدنى جهوداً متعاظمة لمحاصرة النيران ومنعها من الانتقال إلى المناطق المجاورة بالرغم من تكدس المواد الخام ومنتجات المصنع القابلة للاشتعال.

ونسبة لعدم تقيد المصنع باشتراطات السلامة والوقاية فقد ضاعف ذلك من انتشار الحريق حيث تم التعامل بواسطة وحدات الدفاع المدني المختصة في حرائق المخازن باستخدام مادة الفوم الكيميائية لمنع انتشار ألسنة النار والحيلولة دون انتشارها للمخازن المجاورة. يذكر أن عملية الإطفاء تمت بمتابعة كل من الفريق شرطة عثمان عطا مدير الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد شرطة ايوب عبد الرحيم مدير الدفاع المدنى ولاية الخرطوم. وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص.. لمعرفة اسباب الحريق.

صحيفة المشهد السوداني