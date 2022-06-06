ماسك يهدد بسحب عرض شراء تويتر ويتهم الموقع بحجب البيانات





هدد الملياردير ورئيس شركة تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، بسحب عرض شراء تويتر مع اتهامه للموقع بحجب البيانات.

وقال إيلون ماسك، إن شركة تويتر تنتهك اتفاقية الاستحواذ من خلال عدم تقديم معلومات حول البريد العشوائي والحسابات الوهمية التي طالب بها ماسك.

وعبر ماسك، في إفصاح، اليوم الاثنين، عن اعتقاده أن تويتر “يقاوم بنشاط ويحبط حقوقه في المعلومات من خلال رفض الكشف عن المعلومات”، نقلاً عن بلومبرغ.

في الشهر الماضي، قال ماسك إنه لن يشرع في استحواذه على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار ما لم يثبت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن الروبوتات (الحسابات الوهمية) تشكل أقل من 5% من مستخدميها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، إن عدد الحسابات المزيفة أقل من 5% عند قياس المستخدمين اليوميين، وهو رقم ذكرته الشركة سابقًا في الإفصاحات ربع السنوية.

فيما قال ماسك إنه لا يتفق مع تقييم تويتر.

العربية نت