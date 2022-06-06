مصر تعتزم جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي





أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، في حديث خاص مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن القطاع الخاص سيساهم بشكل فاعل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها مصر، مشيرا إلى سعي مصر ‏لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.

وتأتي تصريحات مستشار الرئيس المصري بالتزامن مع تنظيم القاهرة للمعرض الطبي الإفريقي الأول “صحة إفريقيا”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 102 دولة.

ويكتسب المعرض الطبي الإفريقي أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي، حيث يعد بوابة القارة ومصر نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي، وتعرض من خلاله الشركات العالمية أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.

يقدم المعرض فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع، حيث تتولى لجنة فنية تضم 29 مختصا في مختلف القطاعات والمؤسسات الطبية إعداد 18 مؤتمرا طبيا يتضمن ما يزيد على 350 جلسة و20 ورشة عمل، يتم عقدها خلال فعاليات المؤتمر المنعقد على مدار 3 أيام، بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي من دول عدة.

وأضاف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين بأن جميع الخدمات الطبية والدوائية متاحة أمام استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مدينة الدواء التي دشنتها مصر العام الماضي الباب أمام جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة للاستثمار في قطاع الدواء

ومدينة الدواء المصرية تقام على مساحة 180 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة سنويا وتعد ضمن أكبر المدن الدوائية في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية وتصديرها.

وحول دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر تطبيقها بشكل تدريجي، أكد تاج الدين أن القطاع الخاص سيلعب دورا هاما في هذه المنظومة، حيث ستحصل هيئة التأمين الصحي على الخدمات الطبية اللازمة من مختلف مقدمي الخدمات سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، مؤكد أن معظم هذه الخدمات سيوفرها القطاع الخاص.

وشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين في ظل زيادة اهتمام المستثمرين بهذا القطاع خاصة بعد أزمة كورونا.

سكاي نيوز