أردوغان: ماضون ببرنامجنا الاقتصادي القائم على النمو





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ البرنامج الاقتصادي الذي يطبقونه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استنادا إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الإثنين في المجمع الرئاسي، عقب اجتماع للحكومة.

وقال :” نطبق برنامجا اقتصاديا يتخذ من تحقيق النمو أساسا له، وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري”.

وشدد على أنّ حكومته لن ترفع أسعار الفائدة، قائلاً: “على العكس تماما سنواصل خفض أسعار الفائدة”.

العربية نت