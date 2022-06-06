الحج والعمرة تفتح التسجيل إلكترونياً لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا في حج هذا العام 1443هـ





أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل إلكترونياً لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا في موسم حج هذا العام 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات، وخدمات الدعم، ومركزاً للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونياً، بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للتسجيل من خلال الرابـط.

وأشارت إلى أن البوابة تتيح إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل: استكمال الحصول على الجرعات المتعددة من لقاحات فيروس كورونا، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عاماً بالميلادي، بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص (PCR) قبل مغادرتهم لبلادهم، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وأكدت أن هذه الخدمة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف.

مزمز