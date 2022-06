Apple تكشف عن تجربة جديدة كلياً لشاشة القفل وطرقاً جديدة للمشاركة والتواصل في نظام iOS 16

يمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل، والاحتفاظ بصور العائلة في مكتبة صور iCloud المشتركة، واسترداد الرسائل المرسلة، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني، واكتشاف المزيد من خلال ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي.

كوبرتينو، كاليفورنيا استعرضت Apple اليوم نظام iOS 16‏ الذي يقدم أكبر تحديث على الإطلاق لشاشة القفل، وميزات المشاركة والتواصل والذكاء الجديدة التي تعمل سوياً لتحدث تغييراً في تجربة المستخدمين مع iPhone. كما يقدم نظام iOS 16 مكتبة صور iCloud المشتركة لمشاركة الذكريات مع العائلة بسلاسة، وتحديثات للرسائل والبريد التي تساعد المستخدمين على التواصل بسهولة، وتحسينات قوية لميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي.

قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة البرمجيات في شركة Apple: “يعد نظام iOS 16 إصداراً كبيراً مع بتحديثاته الجديدة التي ستحدث تغييراً في تجربة المستخدمين مع iPhone”. “لقد أعدنا تصور الشكل الذي تبدو به شاشة القفل وعملها مع ميزات جديدة ومثيرة مما يجعلها أكثر تخصيصاً وفائدة، وقدمنا مكتبة صور iCloud المشتركة للعائلات، وتسهيل التواصل من خلال الإمكانيات الجديدة في تطبيقي الرسائل والبريد، واستفدنا من التكنولوجيا الذكية المحسّنة في تحديثات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي”.

تجربة شاشة قفل مخصصة

مع نظام iOS 16 أصبحت شاشة القفل بطابع أكثر خصوصية وجمالاً وفائدة.مع التأثير الجديد متعدد الطبقات، يتم تعيين موضوعات الصور بشكل ذكي أمام الوقت على شاشة القفل، مما يخلق إحساساً بالعمق. بإمكان المستخدمين أيضاً تغيير الشكل الذي يُعرض به التاريخ والوقت من خلال أنماط الكتابة المعبّرة واختيارات الألوان.

تتميز شاشة القفل بأدوات مستوحاة من الإضافات في ساعة Apple Watch، مما يسهل الحصول على معلومات مثل أحداث التقويم القادمة، والطقس، ومستويات البطارية، والتنبيهات، والمناطق الزمنية وتقدّم حلقة النشاط والمزيد وذلك كله بلمحة واحدة فقط.

يتميز معرض شاشة القفل الجديد بمجموعة من الخيارات الملهِمة، مثل مجموعات Apple، وتشكيلتي Pride وUnity للاحتفاء باللحظات الثقافية الخاصة، وخلفية تطبيق الطقس لرؤية أحوال الطقس مباشرة خلال تغيرها على مدار اليوم، وخلفية Astronomy لإطلالات على الأرض والقمر والنظام الشمسي. يستطيع المستخدمون أيضاً إنشاء شاشات القفل باستخدام الخيارات المفضلة لديهم لرموز الإيموجي أو توليفات الألوان. مع شاشات القفل المتعددة، يمكن للمستخدمين التبديل بين اختياراتهم المفضلة بمجرد تمريرة.

Live Activities هي ميزة جديدة تبقي المستخدمين على اطلاع دائم بالأحداث آو النشاطات في الوقت الفعلي، مثل لعبة رياضية أو تمرين أو مشاركة رحلة أو طلب توصيل طعام، مباشرة على شاشة القفل.‏‏‏

تمت إعادة تصميم الإشعارات بحيث يتم عرضها في الأسفل، مما يضمن رؤية المستخدمين لشاشة القفل المخصصة بشكل واضح.

تركيز يقودك للتوازن

أصبحت ميزة التركيز أكثر قوة وأسهل ضبطاً، وتتصل الآن بشاشة القفل، مما يوفر للمستخدمين طريقة لربط خلفية شاشة القفل وأدوات بنمط تركيز معين. لتفعيل تركيز معين، يستطيع المستخدم ببساطة التمرير لاختيار شاشة القفل المعنية. عند استخدام ميزة التركيز تقوم بفلترة التطبيقات مثل التقويم والبريد والرسائل وSafari لتعرض المحتويات المتعلقة فقط بنمط التركيز الذي اختاره المستخدم، ليساعده على تحقيق أفضل قدر من التوازن.

صور العائلة في مكان واحد، مع مكتبة صور iCloud المشتركة

توفر مكتبة صور iCloud المشتركة للعائلات طريقة جديدة لمشاركة الصور بسلاسة، فمع مكتبة iCloud المنفصلة يستطيع ما يصل إلى ستة مستخدمين التعاون والمساهمة في حفظ الصور والاستمتاع باستعراضها. يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة الصور الموجودة من مكتباتهم الشخصية، أو مشاركتها بناءً على تاريخ البدء أو الأشخاص الموجودين في الصور. كما يستطيع المستخدم اختيار إرسال الصور إلى المكتبة المشتركة تلقائياً باستخدام تبديل جديد في تطبيق الكاميرا. إضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون اقتراحات ذكية لمشاركة صورة تتضمن مشاركين في مكتبة الصور المشتركة. يتمتع كل مستخدم في مكتبة الصور المشتركة بإمكانية الوصول لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة أو حذفها أو تعديلها أو تفضيلها، والتي ستظهر في “الذكريات” و”الصور المميزة” لكل مستخدم بحيث يستطيع الجميع استعادة المزيد من اللحظات التي تجمع العائلة.

تحديثات الرسائل

يستطيع المستخدمون تحرير أو استعادة الرسائل المرسلة مؤخراً، وكذلك استرداد الرسائل المحذوفة مؤخراً، ووضع علامة على المحادثات تبيّن آنها غير مقروءة حتى يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً.2 بالإضافة إلى ذلك، أضيفت ميزة SharePlay إلى تطبيق الرسائل، مما يوفر للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالمحتوى المتزامن مثل الأفلام أو الأغاني وعناصر التحكم في التشغيل المشترك، كل ذلك أثناء الدردشة في تطبيق الرسائل.

أدوات جديدة لتطبيق البريد

يستطيع المستخدمون الآن جدولة رسائل البريد الإلكتروني في وقت مبكر، حتى أن لديهم فرصة لإلغاء تسليم الرسالة قبل أن تصل إلى البريد الوارد للمستلم. يكتشف تطبيق البريد بذكاء ما إذا كان المستخدم قد نسي تضمين جزء هام من رسالته، مثل أحد المرفقات. كما يتوفر للمستخدمين خيار إعادة إظهار الرسائل بأي وقت وتاريخ عبر ميزة Remind Later، وتستخدم اقتراحات ميزة Follow Up التكنولوجيا الذكية لتذكير المستخدمين تلقائياً بمتابعة رسالة بريد إلكتروني إذا لم يتلقوا رداً لها. يشتمل تطبيق البريد أيضاً على أكبر عملية مراجعة للبحث، ويستخدم تقنيات متطورة لتقديم نتائج أكثر صلة ودقة واكتمال. يستطيع المستخدمون رؤية رسائل البريد الإلكتروني الحديثة، وجهات الاتصال، والمستندات، والروابط فور البدء بالبحث عن رسائل بريد إلكتروني.

تحسينات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي

تستخدم ميزة النص الحي التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النص في الصور عبر iOS، ويتوسع الآن ليشمل الفيديوهات. بإمكان المستخدمين إيقاف مقطع فيديو مؤقتاً على أي إطار والتفاعل مع النص. تتيح ميزة النص الحي للمستخدمين قدرة سريعة على تحويل العملات، وترجمة النصوص، وغير ذلك الكثير.

ترتقي ميزة البحث العام المرئي بالصور إلى بُعد آخر من خلال تقديم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين النقر على الصور مع الضغط باستمرار لرفعها من الخلفية ووضعها في تطبيقات مثل تطبيق الرسائل. كما توسّعت ميزة البحث العام المرئي لتشمل التعرّف على الطيور والحشرات والتماثيل.

إضافات تطبيق Wallet وخدمة Apple Pay Later وOrder Tracking وميزات أخرى

توفر خدمة Apple Pay Later للمستخدمين في الولايات المتحدة طريقة سلسة وآمنة لتقسيم تكلفة مشتريات Apple Pay إلى أربع دفعات متساوية موزعة على ستة أسابيع، بدون فوائد وبدون رسوم من أي نوع.3 تعمل خدمة Apple Pay Later المدمجة في تطبيق Apple Wallet والمصممة لتضع السلامة المالية للمستخدمين في الاعتبار، على تسهيل عرض وتتبع وسداد مدفوعات خدمة Apple Pay Later داخل تطبيق Wallet. يستطيع المستخدمون طلب الحصول على خدمة Apple Pay Later عند قيامهم بالدفع باستخدام Apple Pay أو في تطبيق Wallet. تتوفر خدمة Apple Pay Later في كل مكان يتم فيه قبول Apple Pay عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات، باستخدام شبكة Mastercard.4 كما أنه عبر استخدام خدمة Apple Pay Order Tracking، يمكن للمستخدمين تلقي إيصالات مفصلة ومعلومات تتبع الطلبات في تطبيق Wallet لمشتريات Apple Pay من التجار المشاركين.

دعم أوسع لحفظ المفاتيح وبطاقات الهوية في تطبيق Wallet. يستطيع المستخدمون استخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم في تطبيق Wallet للتطبيقات التي تتطلب التحقّق من الهوية والعمر.

ولضمان تجربة تتمتع بالأمان والخصوصية، ستُقدم المعلومات المطلوبة الضرورية فقط للمعاملة في التطبيق المعني، ويمكن للمستخدم مراجعتها والموافقة على مشاركتها باستخدام Face ID أو Touch ID. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المستخدمون مشاركة مفاتيح منازلهم، وفنادقهم، ومكاتبهم، وسياراتهم بأمان في تطبيق Wallet من خلال تطبيق المراسلات، بما في ذلك تطبيق الرسائل والبريد والمزيد.

الجيل الجديد من CarPlay

لقد غيّر CarPlay بشكل جذري الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع سياراتهم، ويذهب الجيل الجديد من CarPlay إلى ما هو أبعد من خلال التكامل العميق مع أجهزة السيارة. يمكن أن توفر CarPlay الآن محتوى لشاشات متعددة داخل السيارة، مما يخلق تجربة موحدة ومتسقة. يتيح التكامل الأكثر عمقاً مع السيارة للمستخدمين القيام بأشياء مثل التحكم في الإشعاع أو تغيير المناخ مباشرة من خلال CarPlay، وباستخدام بيانات السيارة، وسيعرض CarPlay السرعة ومستوى الوقود ودرجة الحرارة وغير ذلك على لوحة العدادات بكل سلاسة. بإمكان المستخدمين تخصيص تجربة القيادة عن طريق اختيار تصميمات مختلفة لأجهزة القياس، ومع الدعم الإضافي للأدوات، يستطيع المستخدمون الحصول على معلومات سريعة من تطبيقي الطقس والموسيقى مباشرة على لوحة القيادة في سيارتهم. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول الجيل الجديد من CarPlay في المستقبل ، وسيبدأ الإعلان عن المركبات في أواخر العام المقبل.

ميزات إضافية

يضيف Safari‏ مجموعات علامات التبويب المشتركة لمشاركة المواقع الالكترونية مع الأصدقاء والعائلة، مما يسهّل إضافة علامات التبويب والاطّلاع على ما يشاهده الآخرون. أصبح التصفح في Safari أكثر أماناً باستخدام مفاتيح المرور، وهي مفاتيح رقمية فريدة سهلة الاستخدام وأكثر أماناً، حيث لا يتم تخزينها أبداً على أي سيرفر ويب، وتبقى فقط على الجهاز حتى لا يتمكن المتسللون من سرقتها في إذا تم اختراق البيانات، أو محاولة خداع المستخدمين لمشاركتها. صُممت مفاتيح المرور لاستبدال كلمات السر، فهي تستخدم Touch ID أو Face ID للتحقق من الهوية، وسلسلة مفاتيح iCloud للمزامنة عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV مع تشفير كامل على الطرفين. ستعمل كذلك عبر التطبيقات والويب، ويستطيع المستخدمون تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو التطبيقات على أجهزة غير أجهزة Apple باستخدام iPhone.

تقدم خرائط Apple ‏توجيهاً متعدد الوقوف، بحيث يستطيع المستخدمون التخطيط مسبقاً لما يصل إلى 15 محطة توقف، ومزامنة المسارات تلقائياً من Mac إلى iPhone عندما يصبحون جاهزين للانطلاق. كما يوفر تطبيق الخرائط تحديثات وسائل النقل للمستخدمين، مما يسهل على الركاب معرفة تكلفة رحلتهم، وإضافة بطاقات المواصلات إلى تطبيق Wallet، ومعرفة انخفاض الأرصدة في البطاقات، وتجديد بطاقات المواصلات، كل ذلك من دون مغادرة تطبيق الخرائط.

تقدم ميزة المشاركة العائلية طريقة أسهل لإعداد حساب طفل باستخدام أدوات الإشراف العائلي المناسبة منذ البداية. فهي تتضمن اقتراحات لقيود وفقاً لعمر الطفل للتحكم بالتطبيقات والأفلام والكتب والموسيقى وغر ذلك الكثير، وتعمل على تسهيل إعداد جهاز جديد يطبّق إشراف عائلي معدّ مسبقاً بشكل تلقائي. عندما يطلب الطفل تمديد وقت الشاشة، يستطيع أولياء الآمر الموافقة أو الرفض بشكل مباشر عبر تطبيق الرسائل.

توفر ميزة الإملاء تجربة جديدة على الجهاز تتيح للمستخدمين التنقل بسلاسة بين الصوت واللمس. يستطيع المستخدمون الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح والنقر في حقل النص وتحريك المؤشر وإدراج اقتراحات QuickType، كل ذلك دون الحاجة إلى إيقاف ميزة الإملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الإملاء الاستخدام التلقائي لعلامات الترقيم وإملاء رموز إيموجي.

يضيف Siri‏‏ إمكانية تشغيل الاختصارات بمجرد تنزيل التطبيق، ولا يتطلب أي إعداد مقدما. يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي عند إرسال أي رسالة، واختيار إرسال رسائل تلقائياً ، متخطياً خطوة التأكيد، وإنهاء مكالمة FaceTime دون الحاجة لاستخدام يديك إطلاقاً، فببساطة يمكنك قول “يا Siri، أغلق المكالمة”.

يسهّل تطبيقالمنزل على المستخدمين التنقل بين إكسسوارات المنزل وتنظيمها وعرضها، كما أن التحسينات التي أجريت على البنية الأساسية توفر للمستخدمين تحكماً أكثر كفاءة وموثوقية في منازلهم الذكية. سيوفر تحديث البرنامج في نظام iOS 16 دعماً لمعيار الاتصال بالمنزل الذكي Matter بمجرد توفره لاحقاً هذا الخريف، مما يتيح لمجموعة متنوعة من الإكسسوارات العمل معاً بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية، لتحقيق الرؤية الحقيقية للمنزل ذكي.

تطبيق اللياقة يتوفر لجميع مستخدمي iPhone للمساعدة في تتبع أهداف لياقتهم وتحقيقها، حتى لو لم يكن لديهم ساعة Apple Watch.

يستطيع مستخدمو iPhone إعداد هدف الحركة يومياً في تطبيق اللياقة لمعرفة القدر الذي تساعد به السعرات الحرارية النشطة في إغلاق حلقة الحركة. تستطيع مستشعرات الحركة في iPhone تتبع الخطوات، والمسافات، وعدد الطوابق التي يصعدها المستخدم، والتمارين من تطبيقات الجهات الخارجية، والتي يمكن تحويلها إلى تقديرات للسعرات الحرارية النشطة كي تساهم في هدف الحركة اليومي للمستخدمين. ويمكن للمستخدمين أيضاً مشاركة حلقة الحركة الخاصة بهم مع الأصدقاء لمزيد من التحفيز.

يعمل تطبيق صحتي على إضافة الأدوية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء قائمة بالأدوية وإدارتها بسهولة، وإنشاء جداول زمنية وتذكيرات، ويستطيع تتبع الأدوية أو الفيتامينات أو المكملات الغذائية الخاصة بالمستخدمين. في الولايات المتحدة، يستطيع المستخدمون ببساطة توجيه كاميرا جهازهم iPhone إلى ملصق الدواء لإضافته، والقراءة عن الأدوية التي يتناولونها، وتلقّي تنبيه إذا وُجدت أي تفاعلات محتملة مع أدويتهم.5 إضافة إلى ذلك، بإمكان المستخدمين مشاركة بياناتهم الصحية مع أحبائهم، وإنشاء ملف PDF لسجلاتهم الصحية المتاحة بسهولة من المؤسسات الصحية المتصلة، كل ذلك مباشرة من تطبيق صحتي.‏

تقدم Apple‏ News‏ قسم My Sports الجديد لمتابعة الفرق والدوريات المفضلة بسهولة، والحصول على القصص من المئات من كبار الناشرين، والوصول إلى نتائج وجداول وترتيب أفضل البطولات الاحترافية والجامعية، ومشاهدة الأحداث البارزة مباشرة عبر تطبيق News.

يتميز Game Center‏ بلوحة تحكم معاد تصميمها تعرض أنشطة الأصدقاء وإنجازاتهم في ألعاب Game Center في مكان واحد، مما يسهّل على اللاعبين الانضمام للعب مع أصدقائهم أو التنافس معهم.

تتيح ميزة الصوت المكاني المخصّصة تجربة استماع أكثر وضوحاً وثراء. بإمكان المستمعين استخدام كاميرا True Depth على iPhone لإنشاء حساب مخصصّ لميزة الصوت المكاني يتيح لهم الاستمتاع بتجربة موسيقية تم ضبطها خصيصاًً من أجلهم.

تسمّى أداة الميزةالجديدةللخصوصية Safety Check وهي عبارة عن إعداد يمكن أن يفيد المستخدمين ممن تتعرض سلامتهم الشخصية لخطر العنف المنزلي أو عنف الشريك الحميم عن طريق الإزالة السريعة لجميع وسائل الوصول التي منحوها للآخرين. وتتضمن إعادة تعيين طارئ يساعد المستخدمين على تسجيل الخروج بسهولة من iCloud من جميع أجهزتهم الأخرى وإعادة تعيين أذونات الخصوصية، وقصر استخدام خدمات الرسائل على الجهاز الذي في أيديهم فقط. كما أنه يساعد المستخدمين على معرفة وإدارة الأشخاص والتطبيقات التي سمحوا لهم بالوصول إليها.

تتضمن تسهيلات الاستخدام ميزة اكتشاف الأبواب، والتي تتيح للمستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر استخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم لمعرفة الخطوات القليلة الأخيرة الفاصلة بينهم وبين وجهتهم، وميزة Apple Watch Mirroring للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات جسدية وحركية، والذين ربما يعتمدون على الميزات المساعدة مثل ميزة التحكم بالصوت والتحكم بالتبديل للتحكم الكامل بساعة Apple Watch من جهاز iPhone.7 بالإضافة إلى ذلك، تسهّل ميزة Live Captions على أصحاب الإعاقة السمعية متابعة التعليقات أثناء إجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة FaceTime، أو عند استخدام مكالمات الفيديو أو تطبيقات الوسائط الاجتماعية، أو بث محتوى وسائط، أو إجراء محادثة مع شخص بجانبهم.

التوفر

يتوفر العرض المسبق الخاص بالمطورين لنظام iOS 16 لأعضاء برنامج Apple Developer Program على developer.apple.com ابتداءً من اليوم، وسيتوفر إصدار تجريبي عام لمستخدمي iOS الشهر القادم على beta.apple.com. ستتوفر ميزات برامج جديدة هذا الخريف كتحديث برامج مجاني لأجهزة iPhone 8 أو أحدث. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة apple.com/ios/ios-preview. تخضع الميزات للتغيير. قد لا تتوفر بعض الميزات في كل المناطق أو بكل اللغات.

ستتوفر ميزة الأنشطة الحالية API في وقت لاحق من هذا العام.

يمكن للمستخدمين تحرير أو استرداد رسالة خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها، أو استرداد الرسائل المحذوفة مؤخراً حتى 30 يوماً بعد الحذف.

قد يفرض البنك الذي أصدر بطاقة المستخدم رسوماً إن لم يكن في حساب بطاقة سحب المستخدم مبالغ كافية.

سيتوفر هذا الخيار للمتقدمين بالطلب المستوفين الشروط في الولايات المتحدة.

حصل محتوى المعلومات عن الأدوية والتفاعلات المثبتة علمياً على ترخيص من Elsevier، وهي دار نشر رائدة لنشر المعلومات الصحية والعلمية. لا يجب استخدام ميزة الأدوية بديلاً عن التقييم الطبي المهني. تتوفر معلومات إضافية على ملصقات الأدوية، ولكن على المستخدمين استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بصحتهم. تتوفر السجلات الصحية على iPhone لدى المؤسسات المشاركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

تتطلب ميزة اكتشاف الأبواب واكتشاف الأشخاص People Detection ماسحا ضوئيا بتكنولوجيا LiDAR في أجهزة Phone 13 Pro، وiPhone 13 Pro Max، وiPhone 12 Pro، وiPhone 12 Pro Max، وiPad Pro مقاس11 إنش (الجيل الثاني والجيل الثالث)، وiPad Pro مقاس12.9 إنش (الجيل الرابع والجيل الخامس). تتوفر ميزة Apple Watch Mirroring في ساعة Apple Watch Series 6 والأحدث. لا ينبغي الاعتماد على ميزة اكتشاف الباب Door Detection في الظروف التي قد تتعرض فيها للأذى أو الإصابة، أو في المواقف شديدة الخطورة أو حالات الطوارئ.

ستتوفر ميزة التعليقات المصاحبة المباشرة كميزة تجريبية لاحقاً هذا العام على أجهزةiPhone 11 وأحدث، وعلى موديلات أجهزة iPad المزودة بشريحة A12 Bionic والأحدث، وأجهزة Macs المزودة بشرائح Apple silicon. قد تختلف دقة التعليقات المصاحبة المباشرة ولا ينبغي الاعتماد عليها في المواقف شديدة الخطورة.

