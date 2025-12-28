ماسك يحذر من تحول الولايات المتحدة إلى دولة ديكتاتورية ويحدد السبب!

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من أن الولايات المتحدة ستصبح دولة ذات نظام الحزب الواحد بدون ديمقراطية بسبب السياسيين اليساريين المتطرفين الذين يشجعون المهاجرين.

وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي Х: “لطالما استخدم اليسار الراديكالي برامج حكومية احتيالية لإدخال واستبقاء أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين (وفي بعض الحالات الشرعيين) من أجل كسب أصواتهم بالانتخابات وتحويل أمريكا إلى دولة ذات حزب واحد، مما يؤدي إلى تدمير أي ديمقراطية حقيقية. كلما تعمقت في هذا الأمر، ازداد شعورك بالرعب مما تذهب إليه أموال الضرائب التي تدفعها، وحقيقة أنه إذا لم يتغير ذلك، فلن يكون لصوتك أي قيمة”.

وأشار ماسك إلى أن الوضع نفسه مشابه لما يجري في أوروبا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

في يوم التنصيب، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47، بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية على الفور والبدء في ترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس ترامب كذلك، فرض حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المصدر: RT