رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم

عبّر قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالفوز على الأخدود بثلاثية في منافسات الدوري، وحصوله على جائزة رجل المباراة، مؤكدًا أن المنافسة لا تزال مفتوحة، وأن الحسم المبكر غير وارد.

وقال رونالدو في تصريحاته لقنوات “ثمانية”: الموسم طويل، وعلينا أن نكون حاضرين ذهنيًا وبدنيًا في جميع المباريات. نحن نمر بفترة جيدة، لكن لا أحد يفوز بالدوري من منتصف الموسم، هذه هي كرة القدم.

وعن الغيابات التي عانى منها الفريق في اللقاء، أوضح قائلًا: “نفتقد سيماكان وساديو ماني، ورغم هذه الظروف الجميع حاضر لمساعدة بعضه البعض، واعتبارًا من الغد سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، ونسير خطوة بخطوة نحو التطور وتحقيق الانتصارات”.

من جانبه، تحدث مدافع النصر عبدالإله العمري، مؤكدًا جاهزية الفريق رغم الغيابات، حيث قال: “النصر بمن حضر، وغياب الزميل سيماكان كان له تأثير، لكن البديل كان جاهزًا. ومع المدرب خيسوس علينا تنفيذ الخطط والتكتيك بالشكل المطلوب”.

وأتم حديثه قائلًا: “نشكر جماهير النصر على حضورهم ودعمهم، ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل”.

