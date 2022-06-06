توقيف عصابة تخصصت في سرقة “البكاسي” بكسلا





أنهى فريق شرطي مشترك من المباحث والتحقيقات والشرطة الأمنية بكسلا، بقيادة النقيب عز الدين الصادق، أسطورة عصابة تخصّصت في سرقة السيارات “البكاسي” بكسلا.

ونجح الفريق الشرطي في القبض على (9) متهمين أثناء تنفيذ مداهمة لمنزل بإحدى مناطق محلية غرب كسلا، وجرى تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين.

وتفشّت بصورة غير مسبوقة في الأونة الأخيرة ظاهرة سرقة “البكاسي” بكسلا ما دفع الشرطة لتشكيل فريق قام بجمع المعلومات التي أشارت إلى قيام عصابة بـ”تشليح” البكاسي بإحدى مناطق غرب كسلا ما دفعها لمداهمة الموقع بعد إصدار أمر التفتيش اللازم والقبض على المتهمين وضبط (4) سيارات وكمية كبيرة من قطع الغيار.

صحيفة الصيحة