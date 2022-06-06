جرائم وحوادث

شاهد بالصور.. الهواء أزال الغطاء وفضح الجريمة.. أغرب سرقة سيارة بالخرطوم تثير الدهشة على السوشيال ميديا

2022/06/06
سرقة

أثارت سرقة أجزاء سيارة (مقرشة) داخل فناء منزل بالخرطوم بحري، الدهشة على منصات التواصل الاجتماعي.

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إذ تفاجأ صاحبها، بعد أن أزال الهواء الغطاء وفضح الجريمة، باقدام اللص على تشليعها وسرقة أجزائها، ثم أعاد الغطاء كأن شيء لم يكن، وفق (الحدث).

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وأظهرت الصور بتفريغ اللص لمعظم أجزاء السيارة من الداخل بما فيها الماكينة والفوانيس والمسجل والشاشة والدركسون بكامل أجزائه وغيره، في سرقة لم تخطر على البال.

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ورجح معلقون على الحادثة أن يكون اللص قد نفذ جريمته في عدة أيام، بعد أن يقوم مع فك كل جزء بإعادة الغطاء، الذي ساعده في  عدم كشف الجريمة مبكراً.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/06/06