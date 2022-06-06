شاهد بالصور.. الهواء أزال الغطاء وفضح الجريمة.. أغرب سرقة سيارة بالخرطوم تثير الدهشة على السوشيال ميديا





أثارت سرقة أجزاء سيارة (مقرشة) داخل فناء منزل بالخرطوم بحري، الدهشة على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ تفاجأ صاحبها، بعد أن أزال الهواء الغطاء وفضح الجريمة، باقدام اللص على تشليعها وسرقة أجزائها، ثم أعاد الغطاء كأن شيء لم يكن، وفق (الحدث).

وأظهرت الصور بتفريغ اللص لمعظم أجزاء السيارة من الداخل بما فيها الماكينة والفوانيس والمسجل والشاشة والدركسون بكامل أجزائه وغيره، في سرقة لم تخطر على البال.

ورجح معلقون على الحادثة أن يكون اللص قد نفذ جريمته في عدة أيام، بعد أن يقوم مع فك كل جزء بإعادة الغطاء، الذي ساعده في عدم كشف الجريمة مبكراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)