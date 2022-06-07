البرهان: مهما وضعتو العراقيل وقطعتم الكهرباء نحن نمضي في خدمة شعبنا





عبدالرؤوف طه صحفي متميز ومايميزه قدرته علي التقاط نقاط القوة في الأحداث السياسية والفعاليات المختلفة ..

عبدالرؤوف رصد ماحدث للفريق البرهان مساء اليوم أثناء افتتاح مناسبة اقتصادية ذات صلة بالمؤسسة العسكرية ..

قطع التيار الكهربائي أثناء حديث الرجل الأول في الدولة وقائد الجيش ، حدث مثل هذا يستوجب التحقيق داخل القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش لتحديد المسؤول عن هذا الخطأ المراسمي الفادح ..



ولأن هذا لن يحدث فإننا نتساءل مع الفريق البرهان: من هم الذين يضعون العراقيل أمام قيادتك للبلاد والعباد ومن الذي يمنحهم هذه الجرأة حتي يقطعوا التيار الكهربائي أثناء حديث رئيس مجلس السيادة في مناسبة رسمية تم الإعلان عنها مسبقاً ؟!

البرهان وحده من يتحمل واقع الضعف والهوان الذي تشهده البلاد الآن ..ضعف وهوان أغري معارضي رئيس مجلس السيادةبقطع التيار الكهربائي من حفل رسمي بحضوره . وقبلها بأيام منعوا نائبه الأول من افتتاح معرض الخرطوم الدولي بأرض المعارض ببري.

من يهُن ، يسهُل الهوانُ عليه ..

عبد الماجد عبد الحميد

