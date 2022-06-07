بالصورة.. في حادثة مُثيرة للدهشة.. مواطن يعثر على (عقرب) داخل رغيفة من أحد أفران “بحري”





في حادثة مستغربة أثارت الدهشة والهلع بين أفراد أسرة سودانية، عثر مواطن على (عقرب) داخل قطعة رغيفة من أحد أفران حي الدناقلة، بالخرطوم بحري، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

واثارت الحادثة موجة من الانتقادات، على منصات التواصل الاجتماعي، في عدم رقابة السلطات على مستوى استيفاء الشروط الصحية والعناية بالنظافة بالأأفران.

و ذكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تكرار مثل هذه الحوادث، وعلق أحدهم: (عادي الحاجات دي في افران بحري، انا مره لقيت “برغي” لغير الناطقين بها “مسمار” الله يكرمكم).

الخرطوم: (كوش نيوز)