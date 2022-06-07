



‏صناعة مظلوميات الكنابي …

صناعة حواكير لمن لا حواكير لهم …

أخطر وأسوأ مافي أدبيات وتثقيفات قيادات صناعة مظالم الكنابي هو نقل ثقافة التظلم الزئبقي الهلامي من التهميش من دارفور إلى الوسط ولكن بمعايير مقلوبة ، ففي دارفور يتم رفض الآخر بدعوى أنه مستوطن وافد ولو تواجد لمئات السنين في دارفور ، أما في وسط السودان فإن المعيار المعكوس الذي تم تبنيه هو أن إنسان الكنابي المنسوب على الأغلب لدارفور وغرب أفريقيا له كل الحقوق لأن له في الأرض خمسون عاما وهو المنتج وهو بالتالي أساس الإقتصاد و ..وغيرها من التبريرات التي لو طبقت في دارفور لما حدثت مشكلة إسمها مشكلة دارفور.

خطاب مظلوميات الكنابي هو باختصار خطاب تسلبطي يسعى لانتزاع أراض من مالكيها وإن لم يقل ذلك صراحة ولكن الممارسة تشي بذلك وفي ممارسة السلبطة يتسلح بنفس أدوات التعبيرات الابتزازية المطاطية التي طالما أدمنتها مجموعات تظلمات الهامش : الشكوى من الإستعلاء … التظلم من الإقصاء ..

وسط السودان خصوصا في الجزيرة ظل منطقة تمازج واستيعاب لدرجة أن إنسان الجزيرة داخل وخارج السودان لا يعرف نفسه بالقبيلة ولكنه يعرف نفسه بأنه من الجزيرة ، ثم يأتي خطاب قيادات الكنابي المبني على المظلومية الهلامية الإنتقائية يخلخل ماترسخ من استيعاب وتعايش في الوسط ويؤسس مجددا لمبدأ نحن الكنابي وأنتم وهذا هو الخطير ، لأن خطاب المظلومية الفضفاض يخاطب غرائز التملك والطمع وعلاوة على ذلك فإن خطاب المظلومية الفضفاض خطاب مرحلي يتصاعد بعد كل مكسب يحققه لسقوفات جديدة ، ولأن أسقف هذا الخطاب تتصاعد بعد كل مرحلة ومكسب فإن التحول في الرأي العام والاستقطاب المتزايد للمؤيدين سيتسع ليشمل دوائر من المحايدين والصامتين حاليا لأن الإنسان بطبعه يميل للإنحياز للطرف الغالب.

وخطاب صناعة مظلوميات الكنابي خطاب مبني على مجهود منظم ومؤسسي لا يقابله مجهود مضاد مؤسسي ومنظم سوى اعتراضات فردية عشوائية مبثوثة هنا وهناك في الأسافير أو ردود أفعال بعد أن بدا أن هذا الخطاب قد حقق مكاسب بعد اتفاق سلام جوبا 2021م من خلال استيعابه كمكون بشري مستقل يسعى للحصول على مشاركة مستقلة في السلطة من خلال المطالبة بالتمثيل السياسي المستقل ، فكان تكوين تحالف كيانات الوسط مجرد رد فعل إحتجاجي رافض.

وغني عن القول أن كل مجهود مؤسس ومنظم لا تقابله مدافعة مضادة بنفس القوة من التنظيم والمثابرة فهو سيكسب على المدى الطويل سواء بني على حق أم على باطل.

#كمال_حامد 👓