هل تعلم أن قائد معركة الميل 40 هو الشهيد المقدم آدم ترايو مناوي طقرو ابن عم مني اركو مناوي طقرو





تابعت البوست المرفق مع جزء من التعليقات والذي كتبه من كنا نحسب أنه اخ ” محمد نوري فيصل ” ولا نتشرف بخوته بعد اليوم 👇👇 والتهكم العنصري من خلال تعليقات بعض الأخوان الذين إنجروا وراءه ، منهم من قال هذا الأسم نجيري ومنهم من قال تشادي والنيجر ومنهم من قال من بوركينو فاسو ومنهم من قال أسم لأسبيرات العربات وما سوداني وكأن السودان ملك لاباءهم دون غيرهم ينزعوا الجنسية من هذا ويعطي لذاك وليتهم يمتلكون شهادة بحث بملكية السودان … وللأسف كاتب البوست هو نفسه من قبائل الرطانة من اهلنا المحس ويتندر ويضحك في قبائل الرطانة الأخري سبحان الله ..

▪︎ نختلف مع صلاح مناع سياسياً وكتبنا عنه مئات المقالات والبوستات في سياساته في حدود الاختلاف السياسي في طريقة إدارته للجنة التمكين ولكن ليس هناك ما يعيب في أسمه وأسم ابيه وجده وقبيلته ..

نعم هذه هي إسماءنا وفي السودان أي ولاية عندها أسماء وأي قوم وأمة وقبيلة عندهم إسماء خاصة بهم ، في الشرق اسماء الهندوة تختلف عن اسماء الفور واسماء الزغاوة تختلف عن اسماء الجعلين والشايقية واسماء الحلفاوين والمحس تختلف عن اسماء البطاحين والفونج وهكذا جعلنا الله شعوباً وقبائل ولم يختار أحد قبيلته بل ربنا خلقنا هكذا ..

▪︎ نختلف مع صلاح مناع ولكن يجب ان يكون الاختلاف في حدود الاختلاف السياسي بعيداً عن الأسر والقبائل واسماء الاباء والاجداد .. فالأسم الذي ذكرته لا يحمله صلاح لوحده بل لديه أخوة بالعشرات واخوات وابناء عمومة وأسرة كبيرة وممتدة وهذا أسمهم وأسم أبيهم وجدهم ..

▪︎ نعم أسم عادي بالرطانة وربنا جعل له رطانة وانت عندك رطانة يا نوري وأهلك عندهم اسماء بالرطانة واللهجات السودانية وأي أسم عندها رمزية ومعني في القبيلة …

▪︎ هل تعلم يا محمد نوري فيصل أن قائد معركة الميل ٤٠ هو الشهيد المقدم آدم ترايو مناوي طقرو ابن عم مني اركو مناوي طقرو .. هل يمكن أن تسخر من هذا الأسم إيضاً ؟؟

▪︎ هل تعلم أن أسمي أنا لغاية أخر جد أعرفه ” إبراهيم عبد الله بقال سراج عيد فورقي عنديكردي كفور تيري ”

▪︎ نعم هذه هي إسماءنا يا نوري ونفتخر بها وليس هناك ما يعيب وليس هناك داعي للتندر والتهكم والسخرية والعنصرية ثم أنك انت زاتك من قبائل الرطانة من أهلنا المحس وعندكم إسماء ربما لا يستطيع الأخرين نطقها فكيف لك أن تتهكم وتتعنصر في الزغاوة واسماءهم ؟ أنت لم تسئ لمناع بل أسأت لنا جميعاً وكنت أخ نحترمك ولكن هذا لن نتجاوزه لأنك أخرجت وأظهرت المخبئ في دواخلك ..

▪︎ هل تعلم أن في نسب أشرف خلق الله محمد صلي الله عليه وسلم جد اسمه كلللاب وجد اسمه كعب .. ؟؟

▪︎ لم يآت أحد منا بأسم من خارج الدنيا والكون بل جميع الاسماء علمنا له سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وستظل للأبد الي قيام الساعة ” وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ” صدق الله العظيم

اخوك / إبراهيم بقال سراج

أن بقيت بيننا خوة