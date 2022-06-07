تفاصيل جديدة بشأن”مذبحة بورتسودان”





تقول المباحث المركزية” المتهم قام بمحاولة الانتحار بعد أنّ أخفى نفسه داخل خزان مياه أرضي بأحد المنازل تحت التشييد حيث أجريت له عملية جراحية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم”.

كشفت السلطات في البحر الأحمر، عن تطوّرات بشأن مذبحة مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين ببورتسودان.

وأفاد إعلام شرطة البحر الأحمر، إنّ إدارة المباحث المركزية ولاية البحر الأحمر، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم قام بقتل ثلاثة مواطنين وأصاب أربعة آخرين بحاضرة الولاية مدينة بورتسودان في الساعات الأولى من صباح الأثنين، ما سبّب الهلع والزعر وسط سكان حيّ المطار بالمدينة.

وأوضحت الشرطة أنّ المتهم” أ.م.ع”، خرج من منزله وهو يحمل أداة حادة”سكين”، بعدما قام بالدخول إلى منزل”ع.م”، وقام بطعنه وخرج من منزل المجني عليه، وقام بطعن”أ.م” المجني عليه الثاني ومن ثم قام بطعن”م.م”. المجني عليها الثالثة، ومن ثمّ انطلق في الشارع العام يطعن كلّ من حاول إيقافه أو اعترض طريقه وتسبّب في طعن أربعة مواطنين حالتهم الصحية مستقرّة ولاذ بالفرار.

باج نيوز