مصر.. حكم نهائي بسجن 52 وتبرئة 5 بقضية مرتبطة بأحداث “رابعة”





أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكما نهائيا بسجن 52 متهما وتبرئة 5 في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام “رابعة العدوية” في القاهرة عام 2014.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا (وسط) في يوليو/ تموز 2021 بـ”السجن بحق 52 متهما ما بين 3 و15 عاما”.

بينما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين بعد حكم أولي بحقهم بالحبس 3 أعوام، وجميع المدانين والحاصلين على البراءة من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة “رفضت الطعون المقدمة منهم الـ”52 متهما) على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم جرائم تجمهر وعنف وتخريب وشروع بقتل في منطقة العدوة بمحافظة المنيا في أعقاب فض رابعة”.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

وفضت قوات من الشرطة والجيش اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2014، ما أثار احتجاجات في محافظات عديدة بين الرافضين لعزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

ويُحاكم مئات من قيادات وكوادر الإخوان في قضايا عديدة مرتبطة بفض هذا الاعتصام، وصدر بحق الكثير منهم أحكام بالإعدام والسجن بتهم بينها ارتكاب “أعمال عنف” ينفون صحتها.

العربية نت