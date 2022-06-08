ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تجارة “اليورانيوم”





تمكّن فريق ميداني مشترك من إدارة العمليات الفيدرالية والاستخبارات المضادة من خلال عملية نوعية مشتركة، من ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة مادة اليورانيوم بمنطقة سوبا شرق بالخرطوم.

وكشفت النتيجة الأولية للمعمل الجنائي، أن المادة المضبوطة تزن حوالي (27) كيلو و(650) جرام وتحتوي على مواد مشعة.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، توفّرت معلومات لإدارة العمليات الفيدرالية تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية تنشط في تجارة مادة اليورانيوم، وأشارت الشرطة إلى أنه وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك من إدارة العمليات الفدرالية وقوة من الاستخبارات المضادة بقيادة ضابط بغرض إنهاء المغامرات الاجرامية لعناصر الشبكة.

وأوضحت الشرطة أنه ومن خلال تفعيل العمل البحثي الميداني المعلوماتي تم تحديد الموقع الذي تتم فيه مزاولة نشاط الشبكة الإجرامي وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وتم وضع خطة محكمة للإيقاع بالشبكة عن طريق عملية مبايعة وهمية تم الاتفاق معهم على مبلغ معين لسعر الكيلو وتم أخذ عينة من المادة بحجة عرضها على تاجر أجنبي الجنسية، وذكرت أنه وفي لحظة خروجهما من المنزل وبحوزتهما العينة التي تم الاتفاق عليها أتت الإشارة إلى القوة التي كانت على مسافة قريبة من المنزل وتمت عملية المداهمة والتي أسفرت عن ضبط جوال بداخله مواد بيضاء في شكل حجارة صغيرة تزن حوالى (30) كيلو وتوقيف المدعو (غ، ع، ق، ا) أجنبي الجنسية، ولفتت الشرطة إلى أنه وعند إخضاعه للتحري أفاد بأن هذه المواد قد أحضرها المدعو (ر، ا، ر). وبناءً على ذلك تم تحريز المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية للإفادة عن المادة ووزنها. وقد تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالقيد رقم (12) تحت المادة 68/ 100 بدائرة التحقيق الجنائي.

يذكر أن النتيجة الأولية للمعمل الجنائي أوضحت أن المادة تزن حوالي (27) كيلو و(650) جرام وتحتوي على مواد مشعة حسب ما جاء في التقرير الفني.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة