بعد مطاردة شرسة..الدعم السريع يوقف عربة مسلّحة





أعلنت قوات الدعم السريع متحرّك درع الصحراء المنتشر في الحدود بين مصر وليبيا والسودان، سيارة”تندرا”، بداخلها قطع صلاح، تتبع لإحدى العصابات المسلحة التي تنشط في الإتجار بالبشر بالمثلث الحدودي.

وأفاد إعلام الدعم السريع، الأربعاء، أنّ الضبطية تأتي أثناء الطواف الروتيني الذي تقوم به القوات يوميًا لتمشيط الحدود وحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة بالصحراء ومحاربة الإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

وقال قائد قاعدة الشفرليت العسكريةـ قائد الطواف عثمان علي عبد المجيد،إنّه بعد مطاردة شرسة مع العصابات المسلّحة التي كانت تستغل عدد”5″ سياره تندرا تمّ خلالها تبادل لإطلاق النار تمكّنت القوات من توقيف إحدى سيارات العصابة.

باج نيوز