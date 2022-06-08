أبعدوا ولد لباد ..لن تمطر (حصو)





محمد الحسن ولد لباد ..أحد الكوارث التي حلت بالسودان عقب انقلاب ابنعوف وظل يشكل حضورا سالبا في المشهد السياسي السوداني وللأسف ما يزال .

▪️وبات ولد لباد أكبر مهدد ومعوق لتحقيق التواصل والتوافق بين أبناء السودان بلا أجندة أو مكبلات .

▪️وحتى الآلية الثلاثيةبعد تصريحات (ولد لباد) اليوم لم تعد مؤهلة لرعاية الحوار السوداني لافتقادها فضيلة الحياد المطلوب ولتبنيهاوجهة النظر القاصرة للفريق المعوق والرافض للحوار .

▪️ولد لباد لم يحترم الوجود السوداني المؤثر المشارك في جلسات الحوار وهو يقول :(إن الغائبين اليوم في منظورنا نحن الآلية الثلاثية لن يتم حلا سياسيا إلا بمشاركتهم ).

▪️ولد لبات أهال التراب على الحوار بتصريحاته المعيبة وأغرى الطرف المتعنت(قحت ) لكي يتمادى في رفض الحوار والجلوس طالما أن هناك من يتبنى وجهة نظرهم بالنيابة ويجمل لهم المواقف الخطأ ويحقق لهم مكاسب ما كان لهم أن يحققوها إذا قدر لهم المشاركة في الحوار .

▪️وسيعمل ولد لباد على افشال الحوار حتى يثبت بأن الطرف الغائب هو الأهم في المعادلة السياسة وهذا غاية ما تسعى له (قحت) .

▪️أبعدوا ولد لباد ..أحذروا مستودع الفتن ..لن تخسروا شيئا ولن تمطر (حصو).

عوض أحمد عمر