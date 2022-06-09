القبض على مجموعة متهمة بالسرقات من أمام البنوك بالخرطوم





أعلنت شرطة الخرطوم، عن ضبط عصابة جرائم المتابعة أمام البنوك، بعد سرقة مبلغ مالي من عربة بالسوق العربي يبلغ ”1.800.000″ جنيه سوداني.

وقال إعلام شرطة الخرطوم، الأربعاء، إنّ فرعية مكافحة سرقة العربات دونت بلاغاً تحت المادة ”174″ بقسم شرطة الخرطوم شمال المتعلّق بسرقة ”1.800.000″ جنيه سوداني من داخل عربة بالسوق العربي.

وأوضحت أنّ مجهولين تمكّنا من كسر زجاج عربته ماركة ”كيا ريو”، أثناء وقوفها بشارع البرلمان بالسوق العربي وسرقة مبلغ (١،٨٠٠،٠٠٠) جنيه من داخلها بعد استلامه من إحدى البنوك بوسط الخرطوم.

صحيفة السوداني