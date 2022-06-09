بوتين: التضخم ارتفع بسبب أخطاء الغرب





حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار حول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الخميس، مع رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة في العاصمة موسكو، حسبما نقل موقع قناة “روسيا اليوم”.

وقال: “التضخم ارتفع بسبب أخطاء الغرب، واتهامهم لروسيا بالمسؤولية يهدف إلى تغطية هذه الأخطاء”.

وأضاف: “الذين فرضوا قيودا على روسيا (في إشارة للدول الغربية) ارتكبوا الأخطاء بأنفسهم”.

وتابع: “إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم”، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب “ارتفعت نتيجة أخطائهم”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.

العربية نت