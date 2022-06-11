



قطع النت لأسبوعين طوال ساعات فترة الامتحانات

▪︎ إمتحانات الشهادة الثانوية السودانية ؟

المشكلة أنه الامتحنو 2019 م مازالوا ” أولي جامعة حتي الأن ”

▪︎ طوال فترة حكم ” قحت ” منذ ” عورة ديسمبر ” لم يتخرج طالب واحد من الجامعة حتي الأن

▪︎ وزيرة التعليم في عهد قحت لم تشهد تخريج حتي مغادرتها الوزارة ؟

▪︎ مديرة جامعة الخرطوم المعزولة المخلوعة فدوي لم توقع علي شهادة تخريج طالب واحد من جامعة الخرطوم .

▪︎ طيب قاطعين لينا النت لشنو وعشان شنو ؟ 😂

▪︎ لا تعليم في وضع أليم … الشعار دا نسيتو ولا متذكرنو ؟

ابراهيم بقال سراج