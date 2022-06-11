رأي ومقالات
طوال فترة حكم “قحت” منذ “عورة ديسمبر” لم يتخرج طالب واحد من الجامعة
قطع الانترنت في السودان
قطع النت لأسبوعين طوال ساعات فترة الامتحانات
▪︎ إمتحانات الشهادة الثانوية السودانية ؟
المشكلة أنه الامتحنو 2019 م مازالوا ” أولي جامعة حتي الأن ”
▪︎ طوال فترة حكم ” قحت ” منذ ” عورة ديسمبر ” لم يتخرج طالب واحد من الجامعة حتي الأن
▪︎ وزيرة التعليم في عهد قحت لم تشهد تخريج حتي مغادرتها الوزارة ؟
▪︎ مديرة جامعة الخرطوم المعزولة المخلوعة فدوي لم توقع علي شهادة تخريج طالب واحد من جامعة الخرطوم .
▪︎ طيب قاطعين لينا النت لشنو وعشان شنو ؟ 😂
▪︎ لا تعليم في وضع أليم … الشعار دا نسيتو ولا متذكرنو ؟
ابراهيم بقال سراج