



أهل الجزيرة أبا عامة ، ومنطقة التمرين خاصة وقفوا وقفة رجل واحد أخمدت نار تخريب أحد الفصول المعدة كمركز لإمتحانات الشهادة السودانية ..

• أولياء الأمور بمنطقة التمرين وأثناء مراجعتهم لآخر ترتيبات جلوس أبنائهم (70)طالباً وطالبة اكتشفوا الحريق الذي لحق بأحد فصول مدرسة قبا الأساسية بنات ..

• بحمد الله ثم تكاتف الجهود الرسمية والشعبية تم احتواء الأمر وتجهيز مركز بديل بحضور وزير التربية بولاية ومدير الشرطة بولاية النيل الأبيض ..

• ماحدث أمر معزول عن مجتمع الجزيرة أبا المشهود له بحبه للتعليم وحرصه علي العون الذاتي لرعاية مدارس أبنائه وبناته ..

• سيجلس طلاب وطالبات الجزيرة أبا لإمتحاناتهم ..لم تتأثر أوراق إمتحان الشهادة بالحريق المحدود الذي وقع بفعل فاعل يجري البحث عنه .

عبد الماجد عبد الحميد