مصر.. الحرارة فوق الأربعين و”سترتفع “





قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن درجة الحرارة في القاهرة وصلت 40 مئوية ظهر السبت، متوقعة ارتفاعها أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعادت الهيئة التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون. رب التتار ما هي رساله يا معلم

وكانت الأرصاد الجوية في مصر قالت إن البلاد تمر بموجة حارة تصل ذروتها السبت، متوقعة أن تصل الحرارة في الظل إلى 43 في القاهرة و45 جنوبي مصر .

وقالت الهيئة إن سبب الموجة الحارة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير.

وتزداد أيضا فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب غياب السحب، مما يزيد الإحساس بالحرارة.

كما تنشط الرياح أحيانا على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من العاصمة.

سكاي نيوز