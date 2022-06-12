شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية أرسلت رسالة إلى “حميدتي” تذرف الدموع وتكشف عن تعرّضها إلى تهديد





كشفت المواطنة السودانية “أمنية محمد عمر” عن تعرضها إلى تهديد، عقب إرسال رسالة عبر مقطع فيديو متداول إلى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، تشكو فيها عن أزمة الكهرباء ومعاناتها وتطالبه بالحل.

وقالت “أمنية”بأنها عبرت عن معاناتها كأي مواطنة سودانية وتقدمت بشكواها إلى المسؤولين، دون أي إساءة، تعرضت بعدها إلى تهديد، وعرضت رسالة صوتية إلى شخص يتوعدها بقوله: (ود برلين ليك بالمرصاد) مضيفاً: (الرسالة للبنت التي طلعت تتحدث عن حميدتي أنا داير البنت دي ذاتو عشان نوريك الطفى النور منو).

ونفت أمنية عمر، علاقتها بالسياسة مؤكدة بأنها ليس لها أي دخل بالسياسة وليست سياسية، وإنما كانت تطالب بحقوق كأي مواطنة سودانية.

وكانت المواطنة السودانية امنية محمد عمر، قد أطلقت نداء استغاثة، موجها إلى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، طالبة منه النظر في قضية قطوعات الكهرباء المتكررة بالخرطوم، وحل الأزمة. وعكست المواطنة معاناتها مع قطوعات الكهرباء والمياه، موضحة انعكاس القطوعات على المرضى وكبار السن والمواطنين عامة.

الخرطوم: (كوش نيوز)