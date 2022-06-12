استاذ ترببة اسلامية يكشف عن مصدر سؤال.. هل يمكن طرد الشيطان ببخور اللبان ؟





تناولت عدد من المواقع الاخبارية على الشبكة العنكبوتية والوسائط بسخرية سؤالا ورد في امتحان الشهادة السودانية في مادة الترببة الاسلامية

وهو

هل يمكن طرد الشيطان ببخور اللبان ؟

في السؤال الاول ( صواب وخطأ )

اولا مصدر السؤال في المقرر وعلاقته به ؟

يرجع هذا السؤال الى باب الأيات المختارة للدراسة وتحديدا الأيات من سورة النحل بعنوان ( آيات العدل والوفاء بالعهد )

وموضع السؤال يرجع الى الايتين رقم ( 98_ 99 ) من سورة النحل

وهي قول الله تعالى

عن الشيطان ( فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون )

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وفي الشرح ان الاستعاذة تطرد الشيطان

والايمان بالله والتوكل عليه سبحانه

ولما كان أستخدام بعض المجمتعات في السودان لوسائل خرافية واساطير في طرد الشيطان وسحر وشعوذة

كان هذا السؤال جيدا للغاية

حيث المراد منه علاج هذه الاعتقادات الخاطئه الموجودة في بلادنا

والذين سخروا من السؤال عليهم ان يسالوا اولا اهل الشأن

وهم معلمو الترببة الاسلامية

وكما قيل إذا عرف السبب بطل العجب وإن يتركوا التسرع ونقل الشائعات دون تثبت مما يترتب عليه اشانة صورة التعليم في داخل و خارج البلاد

كتبت هذا توضيحا وتنبيها لما قد يقع من الدعاة كذلك خشية ان يهاجموا الوزارة كما فعل بعض الاعلاميين الذين لا يثبتون أو لهم اعراض ومقاصد

محمود راشد النادي

استاذ الترببة الاسلامية

مدرسة الارتقاء الثانوية الخاصة

حلفا الجديدة

11 ذي القعدة 1443