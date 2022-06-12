ملكة بريطانيا تحقق رقما جديدا





أصبحت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ثاني أطول ملوك العالم الحديث جلوسا على العرش.

وجاء هذا الرقم الجديد بعد أيام على احتفال ملكة بريطانيا باليوبيل البلاتيني، أي جلوس الملكة على عرش البلاد لمدة سبعة عقود متتالية.

وكانت الملكة إليزابيث حطمت الرقم القياسي في الجلوس على عرش بريطانيا في عام 2015، عندما اجتازت رقم جدتها الملكة فيكتوريا التي حكمت لمدة 63 عاما.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز”، الأحد، بأن ملكة بريطانيا تفوقت على ملك تايلاند، بوميبول أدولياديج، الذي تولى العرش لمدة 70 عاما و126يوما بين عامي 1946 و2016.

ولا يزال لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، صاحب المدة الأكبر في الجلوس على العرش، بواقع 72 عاما و 110أيام، وحكم بين عامي

1643 و1715.

واحتفلت الملكة البريطانية البالغة من العمر (96 عاما)، في وقت سابق من يونيو الجاري، باليوبيل البلاتيني، خلال احتفالات أقيمت في بريطانيا ودول الكومنولث.

ولم تشارك الملكة في معظم الاحتفالات في بريطانيا، بسبب مشاكلها الصحية، لكنها ظهرت في شرفة قصر باكنغهام في ختام تلك الاحتفالات، حيث ألقت التحية على الجماهير.

العربية نت