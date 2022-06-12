ظهور عقارب وثعابين في مصر.. ورئيس مكافحة الآفات يوضح السبب





كشف الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في مصر، عن السبب وراء ظهور العقارب والثعابين خلال هذه الفترة.

وأوضح رزق أن تغيرات المناخ هي التي أدت إلى ظهور الزواحف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «أون»، إن هذه الفترة هي فترة تزاوج العقارب والثعابين، وأيضاً فترة تغيير جلدها، وهو ما يجعلها في حالة مزاجية سيئة، فتخرج من جحورها وتهجرها للبحث عن أماكن أقل درجة حرارة وأكثر رطوبة كالأماكن الزراعية.

وأضاف أن معظم أنواع الزواحف السامة موجودة أكثر في المناطق الصحراوية، وليس المناطق الزراعية، باستثناء نوع واحد فقط، كما أن هناك 2000 نوع من العقارب على مستوى العالم منها 30 نوعاً ساماً، ويوجد منها في مصر 8 أنواع.

وذكر بعض النصائح للتعامل مع اللدغات، أهمها:

1- التزام الهدوء وعدم الحركة لتجنب تسارع الدورة الدموية.

2- نقل المصاب بواسطة آخرين حتى لا يتحرك.

3- ربط موضع اللدغة.

4- استخدام كمادات الثلج على فترات.

5- التوجه على الفور إلى أقرب وحدة صحية لتناول المصل.

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