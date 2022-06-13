جرائم وحوادث

ضبط صيدلية تتعامل بتجارة الحبوب المخدرة

2022/06/13
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

ضبطت شعبة عمليات كرري الفيدرالية، صيدلية بشارع النص يمارس فيها نشاط بيع وتوزيع الحبوب للشباب، وذلك ضمن خطط الشعبة للقضاء على الظواهر السالبة الخاصة بمنع عملية تجارة الحبوب المخدرة والعقاقير الطبية التي تمثل تهديدا لأرواح الشباب.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، تم نصب كمين محكم لإحدى الصيدليات بشارع النص يمارس فيها نشاط إجرامي خاص ببيع وتوزيع الحبوب للشباب من ضمنها “النيرفاكس، كبتاجون، امنيل، وبراغولا وغيرها من الأدوية”، وأسفرت المداهمة عن ضبط (44) شريط براغولا و(78) شريط نيرفاكس و(29) فتيل امنيل وعدد من الأدوية الأخرى.

صحيفة الصيحة

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2022/06/13