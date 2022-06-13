ضبط صيدلية تتعامل بتجارة الحبوب المخدرة





ضبطت شعبة عمليات كرري الفيدرالية، صيدلية بشارع النص يمارس فيها نشاط بيع وتوزيع الحبوب للشباب، وذلك ضمن خطط الشعبة للقضاء على الظواهر السالبة الخاصة بمنع عملية تجارة الحبوب المخدرة والعقاقير الطبية التي تمثل تهديدا لأرواح الشباب.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، تم نصب كمين محكم لإحدى الصيدليات بشارع النص يمارس فيها نشاط إجرامي خاص ببيع وتوزيع الحبوب للشباب من ضمنها “النيرفاكس، كبتاجون، امنيل، وبراغولا وغيرها من الأدوية”، وأسفرت المداهمة عن ضبط (44) شريط براغولا و(78) شريط نيرفاكس و(29) فتيل امنيل وعدد من الأدوية الأخرى.

صحيفة الصيحة