انتحار تاجر شهير بكرين بحري





توفي تاجر شهير بكرين بحري للسيارات، منتحراً بالنيل من أعلى كُبري الحلفايا مساء اليوم الإثنين، وذلك بسبب إصابته بمرض الفشل الكلوي.

وكشفت مصادر لـ(الصيحة)، أن التاجر الذي كان يعمل بكرين بحري، وضع حداً لحياته اليوم بالقفز في النيل من أعلى كُبري الحلفايا شمال بحري.

ونوهت المصادر إلى أن التاجر الراحل يوصف بأنه دمث الأخلاق وحسن المعشر، إلا أن إصابته بمرض الفشل الكلوي مؤخراً أثرت على حالته النفسية مما أدى إلى انتحاره غرقاً بالنيل اليوم.

ورصدت (الصيحة) جمعاً غفيراً من ذوي التاجر المتوفي وزملائه بالكرين يتجمهرون أعلى كُبري الحلفايا لمتابعة إجراءات انتشال جثمانه.

صحيفة الصيحة