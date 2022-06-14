جمال خلف الله: شهادتي عن دعم حكومة الإنقاذ للعلاج





كتب دكتور جمال خلف الله مدير الامدادات الطبية الاسبق:

بنهاية العام 2018، كان عدد الأدوية والمستهلكات الطبية المجانية 1,101 صنفاً منشورة في كتاب العلاج المجاني الصادر من الامدادات الطبية. جميع هذه المنتجات ممولة من الحكومة. المتوسط السنوي لوفرة هذه الأصناف على مستوى المخازن الرئيسية للامدادات الطبية في الخرطوم، في الفترة بين 2012 و2018، كان يتراوح بين 96% و 100%. بدأ برنامج العلاج المجاني في العام 1997 بميزانية سنوية تعادل 2.7 مليون دولار وبلغت ميزانية العلاج المجاني السنوية المنفذة بنهاية العام 2018 ما يعادل 148 مليون دولار بسعر الصرف الذي تسعر به الامدادات. واخر ميزانية للأدوية المجانية اجازتها حكومة معتز موسى في العام 2019 كانت تعادل 274 مليون دولار بذات سعر الصرف. يرجع الفضل في الزيادة المطردة في الميزانية للاستاذ بحر ابوقردة وزير الصحة ود. عصام وكيل الوزارة. هذه الأدوية مخصصة للبرامج المجانية الاتية:

١. علاج الحالات الطارئة مجانا في الاربعة وعشرين ساعة الأولى بحوادث المستشفيات.

٢. علاج الاطفال دون سن الخامسة في جميع المؤسسات الصحية الحكومية.

٣. مرضى السرطان.

٤. مرضى الفشل الكلوي (غسيل الكلى) غسلتين في الاسبوع.

٤. ادوية زارعي الاعضاء (الكلى والكبد).

٥. قسطرة القلب التشخيصية والعلاجات.

٦. العمليات القيصرية.

٧. اطفال الهيموفيليا.

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