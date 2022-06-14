



اتوقع حدوث هزات إرتدادية عنيفة لسونامي اردول العنصري بولايتي الشمالية ونهر النيل واتوقع طرد الشركة السودانية للموارد المعدنية من ولايات نهر النيل والشمالية ومن المؤكد بل المؤكد جدا أن اردول سيسارع للاعتذار وبأن كلامه قد حرف ولكن الكاميرا شاهدة والكاميرا لاتكذب وتتجمل..

اردول حاول من خلال حديثة تكوين حلف مكون من دارفور وجبال النوبة والبجا واستثارته ضد ولايات الشمال بدعاوي التهميش والظلم مطالبا تلك الولايات بالاعتذار لانها حكمت لاكثر من ستين عاما.

حديث اردول ينضح بالعنصرية والكراهية وبث سموم الحقد تجاه مناطق معينة لذا يجب التداعي لمحاصرة مثل هذه الاقاويل لاسيما حينما تأتي من شخص يجلس على رأس مؤسسة هامة.

#إقالة_اردول

ابوبكر محمد يوسف