عالمية

بالفيديو.. بايدن يسخر من تفضيل أوباما عليه: ” لماذا قدمتم له 7 أقلام للتوقيع ولي قلما واحدا فقط ! “

2022/06/14
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وثق مقطع فيديو متداول، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يسخر من تفضيل إدارته الرئيس الأسبق باراك أوباما عليه.

وقال بايدن خلال توقيعه على مشروع قانون لإنشاء متحف وطني حول تاريخ الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ: “أتساءل لماذا يعطونني قلما واحدا فقط بينما كان أوباما يحصل على 7 إلى 9 أقلام”.

وتابع الرئيس الأمريكي مازحًا: “لماذا يفعلون ذلك دائما عندما يحين دوري لتوقيع الوثائق، فهم دائما يعطونني قلما واحدا”.

صحيفة المرصد

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2022/06/14