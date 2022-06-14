ضبط (3) أجانب يديرون شقة لترويج الخمور المستوردة





ضبطت مباحث الشرطة المجتمعية أمس، (3) أجانب يديرون شقة بالخرطوم لترويج الخمور المستوردة بمنطقة الجريف غرب.وقالت الشرطة: إن قوة من شعبة مباحث الشرطة المجتمعية تمكَّنت من القبض على المتهمين وذلك عقب توفر معلومات تفيد توفرت لها من مصادر بأن هنالك أجانب بجنسيات مختلفة يديرون شقة لترويج الخمور المستوردة، ونبَّهت الشرطة إلى أنها قامت بتشكيل فريق ميداني توصل إلى تحديد الشقة التي يمارس المتهمين منها نشاطهم الإجرامي، وشدَّدت الشرطة بأنها وبموجب ذلك تم تشكيل قوة قامت بمداهمة الشقة وتمكَّنت من القبض على (3) متهمين وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على (261) زجاجة ويسكي مستورد بأشكال وأحجام مختلفة و(48) علبة بيرة بالإضافة إلى قطعة حشيش أفغاني، وكشفت الشرطة عن تدوينها إجراءات بلاغ ضد المتهمين تحت طائلة المادة (79) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالتعامل في الخمر ووضعت الخمور المضبوطات كمعرضات في البلاغ ولا زالت توالي تحرياتها مع المتهمين في انتظار اكتمالها لإحالتهم للمحكمة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة