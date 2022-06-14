مثليون” يلقون بـ(شاب) من الطابق الثالث وسط الخرطوم





أنقذت العناية الإلهية شاباً عشرينياً من الموت المحقّق عقب إلقائه بواسطة (7) مثليين من الطابق الثالث بإحدى البنايات وسط السوق العربي بعد رفضه الانصياع لطلبهم بممارسة الرذيلة معهم.

وبحسب مصادر (الصيحة)، فإن الـ(7) مثليـين يستأجرون شقة وسط السوق العربي لاستدراج الشباب لممارسة الرذيلة معهم.

وقالت مصادر الصحيفة، إن تفاصيل الحادثة تعود إلى أنه وأثناء جلوس الشاب لاحتساء الشاي قرب إحدى بائعات الشاي بالسوق العربي حضر إليه المتهم الأول طالباً مساعدته في حمل بعض الأغراض من داخل شقة يستأجرها بالطابق الثالث بإحدى البنايات بالسوق العربي، وما كان من الشاب الا أن استجاب لمساعدة المتهم الأول، وطبقا للمصادر فان المتهم الأول سبق الشاب إلى بائعة الشاي وقام بسداد قيمة كوب الشاي الذي تناوله ومن ثم اصطحبه إلى الشقة.

وأضافت المصادر أن المتهم الأول وفور دخول الشاب للشقة همّ نحو الباب الخارجي وأحكم إغلاقه باتقان ومن ثم تجرّد من ملابسه بالكامل واتجه نحو الشاب وطالبه بممارسة الجنــس معه أو أنه سيستنجد بالجيران ويخبرهم بأنه (حرامي)، لكن الشاب رفض الاستجابة لطلب المتهم مطلقاً.

وأشارت المصادر إلى أنه وفي تلك الأثناء بدأ يتسلل من داخل غرف الشقة (6) شبان آخرين طالبوا الشاب بالاستجابة لطلب المتهم الأول بممارسة الجنــس معه غير أنه ظلّ متمسكاً بالرفض القاطع الاستجابة لطلبهم، وأوضحت المصادر أن المثليين الـ(7) قاموا بحمل الشاب وإلقائه من “البلكونة” من الطابق الثالث ليسقط على الأرض أمام بائعة الشاي.

وحضر المتهم الأول وأخطر شرطياً كان يتواجد بالمكان بأن المتهم تهجّم عليهم بشقتهم غير أن بائعة الشاي تدخّلت وأكدت للشرطي أن المتهم الأول هو من حضر بذات نفسه وطلب من الشاب الصعود معه لمساعدته.

وكشفت المصادر عن إلقاء الشرطة القبض على ثلاثة من المتهمين فوراً وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة بقسم شرطة الخرطوم شمال، ولا زالت توالي تحرياتها للقبض على بقية المتهمين، فيما أحالت الشرطة الشاب المجني عليه للمستشفى، وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بكسور في ساعده الأيسر وقدمه اليمنى حيث لا يزال طريح الفراش يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

صحيفة المشهد السوداني