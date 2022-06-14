السودان..إحباط محاولة تهريب كميات من الذهب





تمّ اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة 32 إجراءات تعدين بالقسم الشرقي أم روابة وتم تسليم الذهب للشركة السودانية للموارد المعدنية

أعلنت شعبة مكافحة المخدّرات بأم روابة، عن إحباط محاولة تهريب كميات من الذهب، كانت في طريقها إلى ولاية الخرطوم.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، أنّ أفراد المكافحة اشتبهوا في عربة لاند كروزر عند مدخل مدينة أم روابة وبموجب ذلك تم اقتياد العربة والركاب إلى الفرعية وتفتيش أمتعة الركاب والمقاعد الخلفية لها .

وأشار إلى أنّ العملية أسفرت عن ضبط ذهب بحوزة المدعو ع.م وعند إخضاعه للتحقيق أقرّ بأنّ الذهب يخصه ومرسل معه.

باج نيوز