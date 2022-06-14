رأي ومقالات
أحمد البلال الطيب: ريموت الحل موجود بواشنطن ..وطبخة شراكة جديدة تعد
توقعنا،وقد حدث، أن يفشل حوار الآلية قبل أن يبدأ،التطورات الأخيرة أكدت أن (ريموت )حل المشكلة السودانية،موجود بواشنطن وليس بالخرطوم أو بيد فولكر،
مؤكد عقب اجتماع سفارة المملكة،وتعليق الحوار، هناك طبخة شراكة جديدة تعد، الخلاف حول النسب والشركاء، المواقف متباينة ولكن المفاجآت متوقعة!
أحمد البلال الطيب
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