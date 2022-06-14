تعرُّض عمارة الذهب للسرقة





كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن اقتحام متهم لعمارة الذهب وسط السوق العربي والاستيلاء على مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ(26) مليون جنيه من داخلها.

وقالت الشرطة إنها تلّقت بلاغاً من الشاكي بموجب عريضة من النيابة أفاد فيه بأن مجهولاً تمكّن من التسلل إلى محله التجاري بعمارة الذهب والاستيلاء من داخله على ذهب مشغول عبارة عن (17) غويشة زنة (277) جرام وغويشة “أحفظ مالك” زنة (94) جرام، إضافة إلى سلسل “حلبي” زنة (767) جرام.

ونوّهت الشرطة إلى أنه وفور تلقي البلاغ أسندت التحريات فيه لمباحث قسم شرطة الخرطوم شمال التي قامت بزيارة مسرح الحادث وتبيّن من خلال الزيارة عدم وجود كسر بالباب.

وأوضحت الشرطة أن الفريق الميداني قام برفع البصمات لجهات الاختصاص ومن ثمّ تمّ تشكيل فريق بحثي تحت إشراف رئيس فرعية مباحث قسم شرطة الخرطوم شمال، توصل إلى أحد المشتبه بهم والذي أكدت التحريات الميدانية أنه يتواجد بولاية النيل الأبيض، وشدّدت على أنها وعلى الفور قامت بتشكيل قوة تحركت إلى الولاية– إلا أنه عند وصولها اكتشفت أن المتهم أغلق هاتفه الجوال وغادر الولاية.

صحيفة الصيحة