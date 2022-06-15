حسن إسماعيل: يوميات أشعب القحطاوى





بحكوا عن شخصية أشعب إنو قال للصبية اللى تحلقوا حولوا …. فى بيت هناك فيهو وليمة امشوا حصلوا ..ولمه الصبيان جروا على البيت الوصفو أشعب.. هرش أشعب رإسو وقال والله يمكن فى وليمة جد جد …وخت طرف جلابيتو فى خشمو وحصلهم

– الزلنطحية بتوع قحط قالوا للصبيان بتوع لجان المقاومة نحن مشينا للعساكر قلنا ليهم فككوا الإنقلاب بتاعكم ده …وسلمونا السلطة

– أها تانى يوم زادوا القصة (كوز) وقالوا البرهان حيشرع فى تسليمنا السلطة خلال ٧٢ساعة

– فى اليوم التالت أشعب القحطاوى حك راسو وقال والله يمكن صحى ….أها تعال شوف التصريحات والهترشات

– صور لى حمدوك ماتديك الدرب فى الفيس، شى مغمت وشى مقهى وكابشن بالأحمر عودة المنقذ

– ود الفكى يتنحنح وقال والله هو ماراجع السيادى تانى لكن ممكن يبقى سفير فى أمريكا

– مفرح قال يودوا وزير مفوض فى جزيرة البط ينشر الدعوة الثلاثية هناك . ..اسلامية ، وثنية، يهودية

– بتاعة الشباب والرياضة دييك كاتبة فى صفحتها…جاهزة لنداء الوطن

– المنصورة جددت قائمة الدبلوماسيين فى تلفونها

– خالد عمر لفه حول وزارة مجلس الوزراء سبعة مرات وكمل ١٣ كيس تمباك

– عرمان حالف مايشتغل مستشار تانى…وهل فى العمر بقية؟

– زول يدى أشعب ده أم دلدوم فى ضهرو

– ولعوا البطارية فى عيون الجماعة ديل وكبوا فيهم موية باردة ونادوا ليهم هانى رمزى فى فلم محامى خُلع يكورك ليهم هل يختلط الزيت بالماء…….

– كسرة

– انتو مش كان قلتو الإنقلاب ده معزول؟ نان أحلام ديك البطانة وهو نايم فوق الحبل دى شنو ؟؟

– يتمنعن وهن راغبات( الجماعة عقدوا )

– ذكرونى قصة البت الارملة الأبوها قال ليها يابتى ودعمك ده اتقدم ليك إن شاء الله تتمى( العدة ) ونعقد ليك ….قالت لى يابا فضل فد جك اسى بتمو

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– سيدى الحسن مافاضى ليكم

حسن إسماعيل