ضبط (خمور مستوردة) و(حبوب إجهاض) بالخرطوم





اعلنت الشرطة المجتمعية عن ضبط كميات من الخمور المستوردة وحبوب الإجهاض إضافة إلى عملات أجنبية مختلفة، بحوزة أجنبي بأمدرمان وذلك بعد متابعات مضنيه استمرت (10) أيام.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم العميد معاوية الصديق محمد عثمان، في تصريح (لإعلام شرطة ولاية الخرطوم) إن قواته تمكنت من ضبط متهم ضبط بحيازته (117) زجاجة ويسكي مختلفة الأشكال والأحجام و(105) علبة بيرة إضافة إلى (8) فتيل صغير بجانب زجاجة (جن) كبيرة الحجم و(80) كرتونة حبوب إجهاض، كما كشف عن ضبط مبلغ (2900) دولار وكميه من العملات الأجنبية المختلفة بحيازة المتهم داخل منزل بمنطقة الملازمين بأم درمان، مؤكداً أن إدارته ألقت القبض على المتهم وذلك بناء على معلومات توفرت لدى شعبة المباحث بوجود يتعلق بنشاط المتهم في ترويج الخمور المستورده بمنطقه الملازمين بأمدرمان، منبهاً الى أنه وبموجب المعلومات تم تكوين فريق بحثي للمتابعة والرصد بقيادة رئيس الشعبة وبعد مراقبة إستمرت لمدة (10) أيام تم تأكيد المعلومة، ليتم تشكيل قوة قامت بمداهمة مقر اقامة المتهم بعد اكتمال كآفة الإجراءات القانونية اللازمة وتم ضبط المعروضات داخل المنزل.

وكشف الصديق عن اقتيادهم المتهم على الفور لقسم الشرطة وتدوين إجراءات بلاغ ضده بالحادثة تحت طائلة نصوص المواد (79) التعامل في الخمر وذلك من القانون الجنائي، والمادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (19) من قانون الأدوية والسموم ولا زالت الشرطة توالي تحرياتها مع المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة الصيحة