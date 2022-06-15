شاهد: صور من داخل أحد المخابز تثير الهلع في أوساط رواد التواصل الاجتماعي بالسودان





أثارت صور متداولة من داخل أحد المخابز الهلع في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، وخشيتهم من تلوث الخبز المستهلك.

وظهر من خلال الصور، أحد عمال المخبز يغط في نوم عميق وسط عجين الخبز، ملتصقا به بجسده وملابس المتسخة، وواضعا هاتفه النقال على طاولة عجينة جاهزة من ناحية أخرى.

وأظهرت الصور مدى التردي داخل المخبز وعدم التزام العمال بالشروط الصحية والنظافة أثناء عملهم بالمخبز، وأعادوا ذلك إلى غياب الرقابة من قبل السلطات المختصة، والتهاون في عدم محاسبة الأفران المخالفة.

الخرطوم: (كوش نيوز)